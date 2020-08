Iv,Vono: Grazie a De Siena per il suo prezioso impegno a Soverato

“Un doveroso saluto e un ringraziamento personale prima che istituzionale per l’impegno portato avanti dal Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soverato Gerardo De Siena, che ha prestato in questi ultimi anni il suo encomiabile servizio in tutta la zona del soveratese”.

“Una presenza giovane, brillante, determinata e concreta che ha saputo sempre gestire ogni situazione territoriale con grande senso del dovere, professionalità e soprattutto marcata sensibilità personale e che non mancherà di farsi apprezzare anche nel suo nuovo incarico nella città di Nola.A lui gli auguri di buon lavoro certa che svolgerà anche lì un ottimo servizio al Paese.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.