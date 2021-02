“Jack Verdura” è il singolo di grande successo di Clemente Aiello

Desidero che “gli amanti della musica vedano il mio potenziale e si emozionino con le mie canzoni”. Il successo della musica del calabrese Clemente Aiello è fatto di amore, famiglia e amicizia. In attesa del nuovo brano, “Jack Verdura” supera i 50mila streaming su Spotify.

Clemente Aiello è un artista calabrese, musicista e cantautore, che filtra il mondo con i propri occhi e la propria anima. Una sensibilità spiccata che lo porta, sin da giovanissimo, ad amare la musica profondamente. Cresciuto sulle note di grandi artisti, tra cui De Andre’, De Gregori e il grande cantautore americano Dylan, inizia a muovere i primi passi in questo mondo.

Spinto da una forte e risonante passione, decide, con convinzione, di cavalcare il fantastico cosmo della musica, dando vita a testi di grande spessore. All’età di 17 anni inizia a scrivere canzoni, e finalmente, nel 2018 si avvera il primo dei suoi sogni, la produzione.

La sua musica attira l’attenzione e l’interesse degli utenti, che iniziano a seguirlo con grande interesse, e lo portano a firmare un contratto con l’etichetta discografica Rehegoo Music Group con sede nel Regno Unito e a New York.

Soddisfazioni che si susseguono nel tempo e che accrescono la sua voglia di continuare perché come sottolinea lui stesso, è necessario perseguire i propri sogni, quelli che danno un vero senso alla propria vita. “Voglio fare musica. Voglio farlo per il resto della mia vita e desidero che le persone, e soprattutto gli amanti della musica, vedano il mio potenziale e si emozionino con le mie canzoni”.

I suoi brani, intensi, sono il frutto dei suoi valori, dei suoi sentimenti, delle sue emozioni. I suoi pezzi nascono dal desiderio di raccontare tutto ciò che rientra nella sfera sentimentale, e non solo. L’amore, la famiglia, l’amicizia, sono le tematiche che assumono una valenza significativa, forte, autentica. La trasparenza, disarmante, che trapela dai suoi testi, incanta e conquista. La sua voce, distintiva, si dirama con forte intensità.

L’artista che si definisce “ottocentesco”, assiste con entusiasmo ai suoi successi. Il suo ultimo singolo, Jack Verdura, ha raggiunto oltre 50mila streaming su Spotify, la più importante piattaforma di streaming musicale nel mondo.

In questo singolo si percepiscono i suoni chiari, le ritmiche palpitanti, e i testi ricercati. Questi, come evidenzia l’artista, sono testi ben strutturati, che custodiscono, come nei brani dei cantautori, messaggi storici, sociali e culturali.

Scrivere, cantare e suonare è una passione a cui il cantautore si abbandona con totale abnegazione e a cui continuerà a dedicare, per il resto della sua vita, tutto il suo tempo e tutte le sue energie. I suoi followers ne sono convinti e continuano a seguirlo con grande interesse. Il nuovo singolo su cui sta lavorando, sorprenderà tutti. Nessuno spoiler ne svela i contenuti. Sarà una sorpresa inattesa che desterà, come sempre, grande stupore. Link Clemente Aiello su Spotify.

Catia Pulice