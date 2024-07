Jazz&Fruit – Ottava Edizione: Un’Esplosione di Jazz nel Cuore di Montauro

La pittoresca Via Fiume, situata nel cuore del centro storico di Montauro (CZ), si prepara a risuonare delle note del jazz in occasione dell’ottava edizione di “Jazz&Fruit”. Questo atteso evento, che si terrà giovedì 1 agosto 2024 a partire dalle ore 22.00, promette una serata indimenticabile all’insegna della musica e della cultura.

Quest’anno, l’evento vedrà come protagonista il Koda 5tet, una band jazz proveniente da Salerno. Il quintetto è composto da cinque giovani musicisti, uniti da una forte passione per l’improvvisazione e la composizione. Il Koda 5tet ha alle spalle anni di esperienza e complicità, maturate suonando insieme fin dall’adolescenza. Questo ha permesso loro di sviluppare un’affinità unica che si riflette nelle loro esibizioni, caratterizzate da una profonda intesa e creatività.

Il repertorio del Koda 5tet è costituito principalmente da brani originali, che spaziano tra le influenze del jazz tradizionale e contemporaneo. La loro musica è un viaggio attraverso una varietà di sfumature sonore, capace di offrire al pubblico un’esperienza ricca e variegata. L’improvvisazione, elemento centrale nelle loro performance, rende ogni concerto un evento unico e irripetibile, in grado di sorprendere e coinvolgere gli spettatori.

“Jazz&Fruit” rappresenta non solo un evento musicale, ma anche un’importante occasione per celebrare la cultura e le tradizioni locali. La scelta della suggestiva Via Fiume, nel cuore del centro storico di Montauro, contribuisce a creare un’atmosfera intima e affascinante, perfetta per una serata all’insegna della buona musica. Gli spettatori potranno godere delle melodie jazz sotto le stelle, immersi nella bellezza storica del borgo.

L’ottava edizione di “Jazz&Fruit” è un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata diversa, caratterizzata dalla convivialità e dalla magia della musica. Non perdete l’opportunità di assistere all’esibizione del Koda 5tet, una band che saprà conquistarvi con la sua energia e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso le note.

Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle melodie del jazz e a vivere un’esperienza musicale indimenticabile nel suggestivo scenario di Montauro. Vi aspettiamo giovedì 1 agosto 2024 alle ore 22.00 in Via Fiume per una serata ricca di emozioni e sorprese.