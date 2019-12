Jingle Chef, a Soverato il festival dello street food in versione natalizia

E’ iniziato nella giornata di ieri e proseguirà fino a domani 29 dicembre il primo street food festival in versione natalizia promosso da Anyway Chef, l’associazione che riunisce oltre 50 esperti del mondo della ristorazione, in collaborazione con Hostaria e tanti altri cuochi del territorio.

Una tre giorni durante la quale la Perla dello Jonio è invasa da profumi deliziosi e suoni vorticosi. Tantissimi gli chef si sono dati appuntamento in Piazza Don Giovanni Gnolfo (zona storica di Soverato, di fronte Palazzo Gregoraci) e, tra musica, artisti di strada e giochi di luci, delizieranno i cinque sensi con le loro prelibatezze.

Un appuntamento imperdibile per vivere un intenso viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche calabresi con tanto divertimento per grandi e piccini. L’evento è patrocinato dal Comune di Soverato e si inserisce nell’ampia programmazione natalizia offerta da Palazzo di Città.