Job Day a Catanzaro, Chirillo: “Punto di svolta per il mondo del lavoro”

Domani la conferenza stampa: “Risposte concrete ai bisogni del territorio”.

“Un punto di svolta per il mondo del lavoro”. Francesco Chirillo, presidente di PromoCatanzaro (azienda speciale della Camera di Commercio) e presidente provinciale di Confesercenti Catanzaro, descrive così l’importanza dell’appuntamento con il primo “Job Day”. L’evento, organizzato nel capoluogo per favorire il matching tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, si svolgerà il prossimo 7 maggio. Ma tutti i dettagli saranno anticipati già domani (venerdì 5 aprile), alle ore 12.00. A quell’ora si terrà una conferenza stampa di presentazione presso la sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro.

“L’Iniziativa – preannuncia il presidente Chirillo – condivisa e sposata dall’assessorato al lavoro della Regione Calabria, dall’amministrazione provinciale di Catanzaro e dalla stessa amministrazione comunale di Catanzaro, vedrà come partner tecnici anche l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Agenzia nazionale delle politiche attive di lavoro”. Per Chirillo “questa è la tappa di un percorso coerente con le nuove funzioni di orientamento e placement affidate alle Camera di Commercio dopo la riforma del sistema camerale”. La parte principale del “Job Day” saranno “gli incontri diretti tra chi offre opportunità di lavoro e le persone in cerca di occupazione”.

“L’evento – sottolinea Chirillo – non sarà il solito racconto retorico dei nostri problemi e delle criticità, ma darà risposte concrete ad una crescente esigenza per le imprese del territorio, cioè quella di reperire personale qualificato. Infatti, il lavoro molto spesso c’è, anche nel nostro contesto, ma ciò che manca è l’incontro reale tra domanda ed offerta. Pertanto, di fronte a una necessità manifestata dalle stesse imprese, rivolta verso quelle professionalità che possono rappresentare la linfa per la crescita delle stesse aziende, noi intendiamo dare una risposta risolutiva nell’immediato”.