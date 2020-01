Jole Santelli è la prima donna a guidare la Calabria: “un risultato enorme”

Il centrodestra si riprende la Calabria, scalza il centrosinistra dalla guida della Regione dopo gli ultimi 6 anni e lo fa con un risultato si annunciato e pronosticato, anche guardando quelli che erano stati gli ultimi sondaggi, ma lo fa con una vittoria larga, anzi larghissima in tutte e tre le circoscrizioni. Jole Santelli è la nuova governatrice della Calabria e può fregiarsi del titolo di prima donna governatrice della Calabria, incassando con un largo margine (oltre 25 punti di distacco) sul candidato civico sostenuto dal centrosinistra Pippo Callipo.

“I risultati si commentano nella notte, ma di sicuro sono risultati enormi – ha detto a caldo Jole Santelli nel suo comitato elettorale,circondata dagli esponenti di Forza Italia e praticamente senza voce per un fastidioso problema alle corde vocali “permettetemi di dedicare questa vittoria innanzitutto ai miei genitori non so dove siano ma sono sicura che sono con me, ai miei nipotini che come tutti i bambini e ragazzi della Calabria devono avere la speranza di poter tornare e vivere in questa terra”.

“La terza dedica – continua la Santelli è per l’uomo che mi ha consentito di fare politica: a Silvio Berlusconi, a cui devo tutto come molti di noi visto che abbiamo la possibilità di fare politica liberamente e oggi possiamo dire di aver vinto la Calabria a mani libere. È stupendo l’abbraccio corale di Forza Italia, di tutti i colleghi, ringrazio Fratelli d’Italia, La Lega, l’Udc, la Casa delle libertà, le liste civiche e soprattutto il mio partito per il grande gioco di squadra perché dalla Calabria nasce oggi il riscatto di Forza Italia. Da domani cominciamo a lavorare partendo dai dai mille problemi ma anche dalle mille opportunità che la Calabria offre. Lavoreremo tutti insieme per raccontare una regione diversa, è questo il primo obiettivo”.