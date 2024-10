Jole Santelli, quarto anniversario di morte e il ricordo del Presidente Roberto Occhiuto

Il 15 Ottobre 2020 scompariva il Presidente della Regione Calabria Jole Santelli lasciando l’intera Calabria in lutto. Roberto Occhiuto la ricorda sui propri canali ufficiali.

“Rimane vivo il ricordo di Jole che ha lasciato nei cuori tanto amore. Amore per la Calabria, per il territorio e per la politica. Era una donna impegnata per il bene comune e che ha lottato fino alla fine per la Calabria”. Dichiara il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Quattro anni senza Jole. La prima donna a guidare la Calabria, la prima presidente capace di raccontare al Paese una Regione diversa, aperta, solare, pronta al cambiamento. Proseguiamo seguendo quel percorso, per costruire una Calabria che sia davvero terra di riscatto e opportunità”.

Jole ha avviato il processo di cambiamento della nostra Regione che ora il Presidente Roberto Occhiuto sta portando a compimento. Dalle sue parole emerge di quale cambiamento si tratta: un cambiamento che non riguarda solo la narrazione. Infatti, gli attori impegnati nel sociale e nella politica stanno effettivamente facendo sviluppare la Calabria. Un percorso che Jole, quattro anni fa aveva tracciato.

Paolo Marraffa