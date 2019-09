Joy Volley: 20 palestre per 20 Comuni Progetto permanente di sviluppo sportivo

Invito per i Comuni della Calabria a presentare una manifestazione di interesse per l’apertura gratuita di un centro permanente di avviamento allo sport per bambini e ragazzi nel loro territorio.

JOY VOLLEY è un progetto di sviluppo sportivo permanente per tutti quei comuni che vorranno collaborare all’apertura di un centro per le attività dedicate ai bambini e ragazzi residenti. Istruttori qualificati e programmi sportivi di qualità si sommano ad attività di sensibilizzazione ambientale, culturale e sociale durante tutto l’anno.

FINALITA’ del PROGETTO La creazione, lo sviluppo e l’affermazione nel tempo dell’attività sportiva di base nelle aree territoriali del territorio calabrese, attraverso la realizzazione di corsi e iniziative sportive e sociali permanenti, utilizzando le strutture sportive esistenti, gli spazi all’aperto, i fabbricati in disuso. In particolare l’organizzazione si prefigge lo scopo di raggiungere le località più impervie e di difficile collegamento in modo da offrire alle famiglie e ai bambini e ragazzi residenti in quelle aree un’occasione di socialità e benessere psico-fisico attraverso la pratica sportiva di qualità, la realizzazione di eventi e lo scambio tra le comunità aderenti al progetto.

OBBIETTIVI 2019/2021 Apertura in Calabria di 20 centri di avviamento allo sport per bambini dai 4 ai 10 anni e di altrettanti corsi sportivi finalizzati (pallavolo) per ragazzi dagli 11 ai 17 anni Favorire la partecipazione e l’integrazione di tutti i bambini in condizioni di reale svantaggio economico e sociale e di coloro che sono portatori di disabilità Realizzare periodicamente eventi, corsi di formazione, momenti di educazione e prevenzione sanitaria e ambientale. Realizzare attività fuori territorio per contribuire ad ampliare esperienze e conoscenze dei bambini e ragazzi.

LE ATTIVITA’ SVOLTE NEI CENTRI JOY VOLLEY Il principio di base è quello di rendere i Centri non solo luoghi di pratica sportiva ma anche e soprattutto “centri di aggregazione e di coinvolgimento dell’intera comunità locale”.

Queste le attività previste per ogni centro:

 Corsi sportivi di base per bambini 4-10 anni

 Corsi sportivi di base per ragazzi 11-16 anni

 Tornei federali under 12, 14, 16

 Manifestazioni e raduni sportivi

 Eventi tematici di sensibilizzazione (salute, legalità, sport, ambiente, creatività)

 Percorsi di prevenzione sanitaria

 Gite ed escursioni alla scoperta del territorio regionale e nazionale.

I PRIMI COMUNI CHE HANNO ADERITO sono: Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Soverato (periodo estivo), Montepaone, Marcellinara, Tiriolo, Nocera Terinese.

I REQUISITI RICHIESTI PER L’ADESIONE: L’apertura di un Centro JoyVolley non richiede alcun costo a carico dell’amministrazione comunale interessata. Al Comune si richiede una partecipazione attiva attraverso la concessione d’uso a titolo gratuito di una struttura sportiva esistente oppure il ripristino di eventuali spazi in disuso per renderli idonei alla pratica sportiva di base.

Il Comune interessato ci invia una email di contatto (joyvolley@beachvolleycalabria.it)

Un Centro Joy Volley può essere attivato in breve tempo grazie alla flessibilità ed efficienza della nostra organizzazione. Dalla data della prima manifestazione di interesse entro al massimo 60 giorni siamo in grado di avviare le attività sportive.

RICERCA ISTRUTTORI: Siamo alla ricerca di Istruttori da inserire nella nostra organizzazione Il Candidato interessato invia curriculum all’email di contatto (joyvolley@beachvolleycalabria.it)

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE: Joy Volley è un progetto della ASD GSS SPORT, associazione sportiva presente sul territorio regionale dal 2007 con numerosi progetti, eventi e manifestazioni extra sportive. Presidente e direttore tecnico: Antonio Stella Istruttori: in ogni Centro sono presenti 2 istruttori qualificati

Riconoscimenti e collaborazioni

• Riconoscimento ufficiale CONI come “Centro Coni – orientamento e avviamento allo sport”;

• Protocollo d’intesa con IOAUTENTICO per l’inclusione dei bambini con il disturbo dello spettro dell’Autismo;

• Partner di COLDIRETTI nel progetto di Educazione Alimentare: “Promozione di stili di vita sani attraverso la riscoperta dell’alimentazione tradizionale calabrese”;

• Collaboriamo con LEGAMBIENTE CALABRIA nelle loro campagne “Ricicla Estate”;

• “Plastic Free in palestra” il progetto di sensibilizzazione ambientale per concretizzare l’obiettivo di una drastica riduzione dell’uso della plastica con riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’inserimento della nostra associazione all’interno del loro sito istituzionale.

PER INFORMAZIONI: email joyvolley@beachvolleycalabria.it Telefono 348 62 60 734