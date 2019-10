Joy Volley annuncia l’ingresso nel proprio staff di un grande tecnico, Valerio Del Carpio

Joy Volley è lieta di annunciarvi l’ingresso nel proprio staff di un grande tecnico, coach Valerio Del Carpio, un allenatore con un palmares invidiabile ed un carisma eccezionale .

Antonio Stella dir. responsabile della società accoglie con molto entusiasmo l’accordo al fine di migliorare e portare ad alti livelli un progetto importante ed imponente che coinvolgerà diversi comuni, un progetto di sviluppo sportivo permanente per tutti quei comuni che vorranno collaborare all’apertura di un centro per le attività dedicate ai bambini e ragazzi residenti.

La finalità del progetto è la creazione, lo sviluppo e l’affermazione nel tempo dell’attività sportiva di base nelle aree territoriali del territorio calabrese, attraverso la realizzazione di corsi e iniziative sportive e sociali permanenti, utilizzando le strutture sportive esistenti, gli spazi all’aperto, i fabbricati in disuso.

In particolare l’organizzazione si prefigge lo scopo di raggiungere le località più impervie e di difficile collegamento in modo da offrire alle famiglie e ai bambini e ragazzi residenti in quelle aree un’occasione di socialità e benessere psico-fisico attraverso la pratica sportiva di qualità, la realizzazione di eventi e lo scambio tra le comunità aderenti al progetto.

Valerio Del Carpio ha svolto la propria formazione con NonSoloFitness, la più grande Scuola di formazione per Personal Trainer e Istruttori di Italia.

•Allenatore di beach volley dal 2007

•Vice Campione regionale Lazio 2010

•Campione regionale e miglior giocatore Lazio 2016

• Oltre 30 podi nei tornei nazionali serie beach1 e beach2 negli anni successivi

• Partecipazione alle tappe del World Tour Major Series di Mosca e Amburgo

• Nel campionato italiano assoluto 3° , 5° e 9° posto in Coppia con Andrea Zurini . 7° posto in coppia con Davide Boncompagni e 13° posto con Alessandro Paolini .

• Partecipazione al King of The Beach 2018.

Lui è pronto per questa nuova avventura insieme ..

Seguiteci su i nostri canali social, perché a breve avrete novità su questa splendida ed entusiasmante stagione che ci aspetta !!!