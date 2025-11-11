Kabileno, il cavallo calabrese che ha incantato la 127ª edizione della Fiera di Verona

Alla Fiera di Verona, tra luci, applausi e grande entusiasmo, un protagonista ha rubato la scena: Kabileno.

Questo magnifico esemplare, celebre per la sua eleganza e il suo temperamento generoso, ha incantato il pubblico con una performance di alta scuola spagnola che ha lasciato tutti senza parole.

Migliaia di spettatori hanno assistito alla sua esibizione, e in tantissimi hanno voluto scattare una foto con lui, attratti dal suo carisma e dalla sua bellezza. Kabileno non è solo un cavallo: è un simbolo di grazia e potenza.

La sua presenza alla fiera ha rappresentato un momento di grande orgoglio per il mondo equestre italiano e in particolare per la Calabria, grazie al giovane Antony Condò, il cui nome è ormai legato indissolubilmente a questo splendido animale.