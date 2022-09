Karting, Ezio Ferragina vince il Campionato Interregionale KZ2

Nella quinta prova di campionato interregionale karting svoltasi lo scorso 11 settembre sulla pista Due Mari di Amato, in provincia di Catanzaro, Ezio Ferragina ha ottenuto la terza vittoria consecutiva che gli ha consentito di conquistare il campionato interregionale.

La gara, che si e’ svolta con temperature ancora elevate, ha visto partire il giovane pilota catanzarese con il primo tempo con un distacco di quasi 5 decimi sui diretti concorrenti. In gara uno, una partenza sbagliata ha portato il corridore a sfilare dall’ultima posizione fino a rimontare terzo, a ridosso dei primi, con un ritmo incalzante.

In gara due, Ferragina è partito quarto ma in cinque giri è arrivato in testa, dando un distacco elevato al secondo classificato .

L’ottimo risultato è valso ad Ezio Ferragina il titolo di Campione Interregionale KZ2, in attesa di partecipare alla Coppa Italia e, poi, alla Coppa delle Regioni nel mese di ottobre