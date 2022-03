Karting, la scuderia Ferrari premia il giovanissimo pilota di Squillace Salvatore Giglio

Dopo la vittoria nel campionato interregionale di karting, anche la scuderia Ferrari di Catanzaro ha posto la sua attenzione sul giovanissimo talentuoso pilota Salvatore Stanislaw Giglio, di Squillace.

Lo scorso 26 febbraio al kartodromo di Amato si è svolta la manifestazione, nell’ambito della quale è stato consegnato un premio al piccolo pilota, che lo scorso anno si è aggiudicato il campionato regionale Mini Gr 3 Calabria e Basilicata di karting con quasi 40 punti di distacco sugli inseguitori, stabilendo anche il record di pista nel circuito catanzarese.

Erano presenti per la scuderia Ferrari Mimmo Tiriolo e Michele Gamò. Durante l’iniziativa è stato anche presentato il materiale 2022 della “Jesolo Technology Kart”, struttura veneta che produce assemblati, componenti, scocche e accessori per il karting e che seguirà da vicino nella prossima stagione il talento Salvatore Giglio, della Giglio Kart Driver. Giglio, di soli 10 anni, è un vero fenomeno del karting calabrese.

A 8 anni ha ottenuto i record di pista, la pole position e la vittoria di gara 1 e gara 2 sul circuito in Basilicata, ed è stato premiato come migliore pilota di kart con due trofei dal referente del karting lucano. Nel 2020, in piena emergenza sanitaria per il Covid, ha potuto fare solo tre gare, conquistando sempre il podio.

Nel 2021, invece, ulteriori successi: 12 le gare svolte e 8 i primi posti conquistati. Il che gli ha consentito di partecipare alla “Gara delle Regioni”, a livello nazionale, a Ugento, in Puglia. Il 2022 si apre, dunque, sotto ottimo auspici.

Carmela Commodaro – S1TV