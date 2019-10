L’On. Dalila Nesci (M5S) incontra gli attivisti a Badolato

Gli attivisti del basso jonio soveratese incontrano l’ On. Dalila Nesci e ne condividono le posizioni in merito alle regionali calabresi. Archiviato il caso in merito alla decisione della senatrice Vono di abbandonare il Movimento 5 Stelle, gli attivisti del versante jonico si incontrano per raccogliere le voci, le idee, le sollecitazioni, per riferire delle iniziative in itinere e future, ma anche per rafforzare il legame tra gli attivisti delle varie aree e per ribadire a gran voce la necessità di portare l’attenzione sulle carenze e le criticità che in tutti i settori attanagliano il territorio a sud di Soverato e non solo.

Dalla inadeguatezza della SS 106 , a situazioni e paradossi legate alla complessa e incancrenita situazione legata alla gestione del Servizio Sanitario Regionale, fino allo spopolamento dei borghi. L’incontro con la deputato Dalila Nesci che si è tenuto a Badolato, ha fornito l’opportunità di parlare, discutere e fare il punto sulla situazione in vista delle prossime elezioni regionali.

L’Onorevole Nesci, come già dichiarato alla stampa, ha spiegato ai presenti che hanno preso parte all’ incontro i motivi che la portano a proporre la sua candidatura a governatore delle Calabria. Una motivazione che ha convinto il gruppo degli attivisti del Versante Jonio a condividere la linea della parlamentare.

“Secondo me in Calabria ci deve essere un candidato del Movimento che garantisca un risultato elettorale e una aggregazione di liste civiche trasversali” afferma Dalila Nesci. Noi approviamo e sosteniamo la sua posizione.

Attivisti Versante Jonico