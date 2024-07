L’1 Agosto a Montepaone il pianista Davide Cerullo solista con il concerto n°2 di S. Rachmaninov

Palazzo Cesare Pirrò riapre i battenti per la terza edizione di Riflessi sonori Piano Festival

Il concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in DO minore Op. 18 di S. Rachmaninov, un capolavoro della musica colta: si apre così, il 1° agosto alle 21:30, la terza edizione di Riflessi sonori Piano Festival, nella sempre fresca e accogliente cornice di Palazzo Cesare Pirrò, a Montepaone (CZ).

Protagonista, il virtuoso e brillante pianista Davide Cerullo, che eseguirà da solista uno dei più intensi e complessi concerti per pianoforte e orchestra scritti dal compositore russo. Con lui la Jonium Strings ‒ formazione di archi composta dal M° Fabio Grande (violino), dal M° Gabriel Giannotti (violino), dal M° Isabella Gallo (viola) e dal M° Pietro Grande (violoncello) ‒ che farà da preludio all’op. 18 di S. Rachmaninov con il Capriccio in MI minore op. 81 di F. Mendelssohn.

A impreziosire ulteriormente un evento già di per sé esclusivo è l’orchestrazione pensata e gestita a regola d’arte dal M° Davide Cerullo, corroborato da un lavoro sinergico tra professionisti di grande valore, per la messa in atto di un’opera così grandiosa.

Motivo ulteriore, questo, per poter ben dire che un concerto per pianoforte e orchestra tanto noto ed eccezionale di per sé, possa essere ancor più goduto, consapevoli dell’originalità della formula con cui viene offerto all’ascolto del pubblico.

Palazzo Cesare Pirrò si preparerà, quindi, ad accogliere un’atmosfera suggestiva e stimolante, ricca delle vibrazioni proprie della potenza di un brano, che si dispiega in un repertorio esclusivo, magistralmente eseguito e sentito dal tocco intimo e vigoroso del M° Davide Cerullo.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 338.9908800 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pianofestival.montepaone@gmail.com.

Si ricordano i prossimi concerti pianistici del Festival, per il quale si ringraziano il comune di Montepaone per il patrocinio e tutti gli sponsor aderenti per il sostegno: 8 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Giuseppe Nola; 14 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Daniele Zirilli.

Il Palazzo sarà aperto dalle 21:00 per consentire di prendere posto comodamente.

Laura Montuoro