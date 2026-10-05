L’11 di ottobre, a Portici di Carta a Torino, l’abbraccio ideale tra la sconfinata Africa subsahariana e la piccola Calabria

Domenica 11 ottobre, in Piazza San Carlo, il cuore del centro di Torino, l’Africa Subsahariana e la Calabria saranno al centro di un dibattito che si svilupperà in occasione della presentazione di La Calabria delle guerre, il libro di Ettore Bruno che esplora i conflitti catastrofici e alcuni rivolgimenti popolari che nel corso di due millenni e mezzo hanno messo a soqquadro la Calabria e lasciato sul terreno un numero impressionante di morti.

Con il Centro Interculturale della Città di Torino, l’Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione e Codiasco-Coordinamento delle Diaspore per la cooperazione allo sviluppo, nel contesto di Portici di Carta, la manifestazione librario-letteraria all’aperto promossa da Salone del Libro e Città di Torino tra le più importanti e partecipate del mondo, si parlerà dei conflitti che in epoca magno greca hanno prodotto, a partire dal conflitto tra Locri e Crotone antiche, un numero impressionante di caduti e si affronteranno tematiche tanto impegnative e complesse quanto attuali.

Nell’occasione saranno illustrate, infatti, le problematiche che accomunano le due aree del mondo con uno sguardo alle possibili visioni comuni e alle possibilità di crescita e collaborazione, fino al tema dell’integrazione e dello spopolamento. Due terre di emigrazione, due aree in affanno, due parti del pianeta che reclamano, e meritano, una prospettiva di futuro.

Moderati dalla giornalista calabro-piemontese Valentina Dattilo, a discutere degli argomenti trattati nel libro e di queste tematiche insieme a Ettore Bruno saranno personalità di primo piano dei quadranti geografici oggetto di dibattito, come Antonio Collura, giurista e referente della Cooperativa Senza Frontiere di Torino.

Appuntamento, dunque, a Torino per domenica 11 ottobre alle ore 17,30 nello Spazio Incontri Meraki di Piazza San Carlo.