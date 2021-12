L’8 dicembre uscirà in tutti gli store digitali “E’ già Natale”, il nuovo singolo della giovane artista catanzarese Naomi

L’8 dicembre in concomitanza con la festività dell’Immacolata uscirà in tutti gli store digitali “E’ già Natale”, nuovo singolo della giovane artista catanzarese Naomi. Dopo il successo di “Normalità”, prima vera esperienza musicale e di “Sotto il Sole”, Naomi si appresta a realizzare il suo terzo inedito. E nonostante la pandemia sta costruendo un percorso artistico completo seguita da uno staff di professionisti nazionali come il maestro Carlo Rizioli e internazionali come la vocal coach argentina Yamila Asero. Le festività natalizie, si sa, sono le più attese di tutto l’anno.

Un momento di gioia, pace ma anche di riflessione, visto il particolare momento vissuto dall’umanità. Naomi Vigliarolo vuole, con la propria voce e la dolcezza che può avere una bambina di 9 anni, raccontarle trasmettendo quelle sensazioni ed emozioni uniche che si vivono durante il Natale. Proprio in questi giorni si sta completando il video musicale che accompagnerà l’uscita della nuova canzone a cura del regista Salvatore Costantino e di Danilo Scalise. Tra le stupende e innevate montagne silane la troupe che segue Naomi sta completando le riprese (molte delle quali aeree) che arricchiranno questa ennesima poesia canora di bellissime e suggestive immagini.

E persino la “dama bianca” non è voluta mancare all’appuntamento con la canzone di Naomi. Mai come quest’anno, infatti, la neve è arrivata in anticipo, proprio come ci racconta “E’ già Natale”. Quasi ad essere di buon auspicio sia per l’uscita della canzone che per il percorso musicale e artistico intrapreso dalla piccola Naomi. Un “viaggio” che sta pian piano percorrendo e che vuol essere anche un messaggio di speranza per tutti: i bambini, nonostante la pandemia, hanno una grande forza e vogliono trasmetterla anche ai più grandi.

La piccola artista catanzarese, appena ha potuto ricominciare a vivere la propria vita dopo il lockdown, ha iniziato un corso di teatro, prende lezioni di chitarra e pianoforte ed ha appena avviato un corso di scrittura on-line per canzoni “kids” seguita dal maestro Carlo Rizioli. Un percorso che, sicuramente, l’aiuterà da grande ad arrivare preparata sia livello artistico che umano. “E’ già Natale” vuole sintetizzare proprio questa capacità di andare avanti, di vivere la vita apprezzandone le cose belle e i momenti di gioia. Ed ecco che lo spettacolo della natura incontaminata, ricoperta da un candido manto di neve, le sensazioni di una bambina e le emozioni che tutto questo può dare sono condensati in una canzone che vuole essere un momento di allegria e di fiducia. Questo vuole essere il messaggio d’augurio che Naomi, nella sua semplicità, vuole rivolgere a tutti i bambini alle loro famiglie e alla propria città.

L’8 dicembre l’ultimo lavoro di Naomi contribuirà ad accendere idealmente le luci degli alberi e dei presepi in tutte le case dando così il via alla festa più bella dell’anno perché, finalmente, nonostante tutto “E’ già Natale”!