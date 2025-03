L’8 Marzo a S. Andrea Jonio la manifestazione “Trama di Donna”

La Pro Loco di Sant’Andrea Apostolo dello jonio è lieta di annunciare la manifestazione “Trama di Donna”, un evento dedicato alla celebrazione delle donne e delle loro storie, che si terrà l’8 marzo.

L’iniziativa nasce con l’intento di mettere in luce il contributo delle donne nella nostra comunità e di promuovere la cultura e l’arte al femminile.

L’evento avrà inizio alle 16,30 con la mostra fotografica a cura di Vincenzo Dominijanni: ”Un volto…una storia” dedicata ai volto delle donne andreolesi, per proseguire alle 18.00 con un dibattito nel quale Salvatore Mongiardo discuterà della “Donna andreolese come prototipo di modernità“, Sergio Genco parlerà di “Donne e lotte nel basso jonio” e concluderà Maria Caterina Nestico con “Donne semplici, semplici donne”, la manifestazione sarà allietata dalla presenza dei bambini della scuola primaria di Sant’Andrea che hanno realizzato delle poesie sulla donna, alcune in vernacolo.

Modererà l’incontro Flora Raschellá.

Insieme, possiamo tessere una trama di storie, esperienze e sogni!