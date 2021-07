La 19enne Soviana Vallone è Miss Italia Calabria 2021

La diciannovenne di Isola di Capo Rizzuto, giunta alla fase finale dopo una serie di selezioni, ha conquistato la giuria di esperti con la sua bellezza ed è ora pronta ad affrontare le fasi nazionali che, ci auguriamo, la porteranno diritta alla finalissima.

“Sono emozionatissima e felice, spero che questo sia l’inizio di un bellissimo percorso che porterò avanti con molta tenacia e divertimento, assieme alle ragazze”, dichiara la giovane isolitana: “Mi sono appena diplomata, ma studio anche recitazione e vorrei continuare su questo percorso. Alle ragazze che sognano questa esperienza ma sono sopraffatte dalla timidezza, dico di continuare indipendentemente da tutto”.

Attraverso i suoi canali social, invece, la neo Miss Calabria, nel ringraziare tutti per l’affetto e i numerosi messaggi afferma: “E’ solo l’inizio”, mostrando quella sicurezza necessaria per scalare vette sempre più alte.

Alla giovane sono giunti anche i complimenti del Primo Cittadino di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga: “E’ un periodo virtuoso per il nostro territorio, tra sport e bellezze i nostri giovani stanno conquistando non solo la Calabria ma anche l’Italia e il mondo, ed è questo l’augurio che facciamo a Soviana, di volare sempre più in alto e non smettere mai di sognare. Vai avanti sempre a testa alta e conquista tutti con la tua bellezza, noi saremo sempre al tuo fianco con il cuore e faremo sempre il tifo per te. Al contempo porgo nuove congratulazioni al Bodybuilder Antonio Macrillò che dopo le vittorie delle scorse settimane ha conquistato il titolo di Mister Universo nella categoria fitness”.