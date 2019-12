La 3D del “Siciliani” di Catanzaro realizza “Clean and Clever” alla Biotecnomed

Si è conclusa venerdì 29 novembre la splendida e stimolante esperienza PCTO vissuta da dieci studenti della classe 3D del Liceo, tutor prof.ssa Concettina Gaccetta, presso la Biotecnomed – polo di innovazione e ricerca in loc. Germaneto a Catanzaro. Al centro del progetto, la realizzazione di un dispositivo IoT in ausilio per la raccolta differenziata.

Durante il percorso, egregiamente guidati da un team di esperti ingegneri (A. Augimeri, F. Pardeo, L. Randazzini, B. Vescio, V. Gramigna e A. Capace) e dalla loro tutor, gli alunni hanno ideato, progettato ed ultimato un dispositivo denominato “Clean and Clever” capace, mediante la lettura dei codici a barre, di riconoscere il prodotto e di aprire e chiudere il cassonetto in cui è opportuno gettare il rifiuto grazie all’utilizzo di servomotori e sensori ad ultrasuoni.

Gli allievi dopo aver seguito delle lezioni formative non solo nel campo dell’informatica, dell’elettronica e della meccanica ma anche sull’analisi di mercato (SWOT) e sulla proprietà intellettuale, si sono suddivisi in tre gruppi, ognuno specializzato in una particolare area del progetto stesso. Hanno così potuto sviluppare nuove capacità e competenze e migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi tra di loro in un contesto altamente interessante. I ragazzi del “Siciliani” non possono che ritenersi soddisfatti, riconoscendo l’importanza del dispositivo in un contesto storico-culturale nel quale è più che mai necessario sensibilizzare la società ai problemi ambientali.