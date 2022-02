La Atletica Zarapoti alla mezza maratona di Napoli 2022

Dopo il forzato stop del 2021 causato dalla pandemia da Coronavirus è ritornata con grande partecipazione e successo la Mezza Maratona di Napoli alla sua nona edizione disputatasi domenica 27 febbraio.

La Mezza di Napoli è una mezza maratona di respiro internazionale, certificata BRONZE LABEL WORLD ATHLETICS, che ha visto presenti oltre 4 mila runners iscritti provenienti da tutta Italia, dall’Europa e da fuori Europa.

Attraversa le più affascinanti zone delle città: da Fuorigrotta, con partenza e arrivo della competizione dalla Mostra d’Oltremare, proseguendo per il lungomare, il porto e toccando Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito, in uno dei più caratteristici panorami del Mediterraneo.

A questo importante appuntamento ha partecipato la A.S.D. Atletica Zarapoti di Catanzaro con i suoi atleti Pina Battaglia, Francesco Carioti, Leo Fontana, Celestino Foscolo, Cesare Lombardo, Francesco Menniti, Antonio Procopio, Raffaele Trapasso e Giorgio Versea i quali hanno ottenuto un piazzamento eccellente nelle categorie di appartenenza e migliorato notevolmente il loro risultato personale.

Grande prestazione e ottimo risultato per Cesare Lombardo nella categoria SM 60.

Grande soddisfazione per l’Italia che ha visto il suo atleta azzurro, il 25enne trentino Yeman Crippa, tagliare il traguardo in meno di un’ora a 59 minuti e 29 secondi ottenendo il record italiano.

Dopo il periodo buio della pandemia, possiamo dire che la ripresa è avviata e la ripresa delle manifestazioni sportive ci permette di ritrovare tutto ciò che avevamo lasciato esattamente due anni fa con uno spirito di ottimismo e di fiducia.

Che la Mezza Maratona di Napoli sia lo stimolo giusto per fare sempre meglio!!