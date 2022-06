La ballerina Lelah Kaur madrina dello show talent di Serra San Bruno

Le iscrizioni entro il prossimo 3 luglio, mandando un breve video all’associazione “Femmina, la forza delle donne”

Un grande ritorno per Lelah Kaur in Calabria! Dopo averla potuta ammirare in diversi programmi televisivi sui canali Mediaset e Rai (tra cui “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci) la bellissima ballerina di danza del ventre sarà la madrina dello “Show Talent – Emergenti” di Serra San Bruno. Iniziativa che chiuderà le iscrizioni il prossimo 3 luglio, ideata e promossa dall’associazione “Femmina, la forza delle donne”.

Il sodalizio serrese, presieduto da Valeria Giancotti, è composta da 33 donne. Con lo “Show Talent – Emergenti” punta a far conoscere le doti, le qualità e i talenti nascosti di tutti coloro che desiderano emergere e mostrarsi al pubblico e che abbiano una età compresa tra i 2 e i 99 anni. Canto, ballo, recitazione e tante altre abilità e passioni saranno ammessi al casting al quale si può partecipare inviando un breve video di 1 minuto, nel quale mostrare la propria abilità, all’e-mail associazionefemmina@gmail.com entro il 3 luglio 2022.

Coloro che verranno selezionati avranno la possibilità di esibirsi allo “Show Talent” che si terrà nel mese di agosto proprio a Serra San Bruno. A coordinare e presentare l’evento ci sarà la bravissima direttrice artistica, speaker radiofonica e presentatrice, Daniela Maiolo, socia dell’associazione “Femmina”, che si sta occupando dell’organizzazione di tutta l’iniziativa. Con Lelah Kaur tanti altri ospiti e tanto divertimento in questa prima edizione dello “Show Talent”.

“Femmina” è un’associazione apolitica, no-profit, che si pone come obiettivi, tramite le proprie attività, il contrasto all’omofobia, alla discriminazione, il rafforzamento del dialogo tra culture e il sostegno a ogni azione rivolta al riconoscimento dei diritti delle donne e dei bambini.