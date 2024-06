La Banda Cuccarini di Montauro celebra 100 anni di storia suonando per il Papa

La Banda Cuccarini Montauro ha vissuto una giornata straordinaria celebrando il suo centenario in Piazza San Pietro, durante l’udienza generale di Papa Francesco. La banda, diretta dal Maestro Vito Clericó, ha suonato in una postazione d’onore, una sorpresa per i tantissimi presenti che ogni mercoledì partecipano all’udienza generale da ogni parte del mondo.

La catechesi di Papa Francesco ha offerto un momento di riflessione profonda, incentrata sulla “sinfonia di preghiera” della Chiesa, descritta come un’opera composta dallo Spirito Santo e rappresentata nel libro dei Salmi.

Dopo l’udienza, la banda ha avuto l’onore di eseguire altre marce e di partecipare a una foto di gruppo con il Papa, al quale è stata donata un’immagine di San Pantaleone, il Santo Patrono di Montauro.

Questa celebrazione ha rappresentato anche un tributo ai musicisti che hanno fatto parte della banda nel corso degli anni e che, sebbene non siano più con noi, continuano a vivere nella musica che la banda esegue con passione e dedizione.

La Banda Cuccarini Montauro esprime i suoi sinceri ringraziamenti all’amministrazione comunale e al Sindaco Giancarlo Cerullo per il loro prezioso supporto nell’organizzazione di questo evento indimenticabile.

Questa giornata resterà per sempre nei nostri cuori come un simbolo della nostra lunga tradizione musicale e della nostra comunità. Un giorno davvero indimenticabile per la nostra banda!