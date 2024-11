La Banda Cuccarini di Montauro incanta con il concerto di Santa Cecilia

Domenica 24 novembre, la Chiesa di San Pantaleone a Montauro ha ospitato il concerto “100 anni di musica”, organizzato dall’Associazione Banda Cuccarini Montauro in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Montauro e dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, con il supporto della Parrocchia di San Pantaleone, ha offerto al pubblico un momento significativo di cultura e tradizione.

Sotto la direzione del Maestro Vito Clericò, la Banda Cuccarini Montauro ha proposto un repertorio variegato, spaziando tra brani tradizionali, classici e moderni.

La serata ha visto anche l’esibizione del Maestro Cosimo Renda alla fisarmonica, che ha interpretato alcune delle melodie più toccanti della musica italiana.

L’evento è stato un’occasione per riflettere sul ruolo centrale della musica nella comunità di Montauro, come sottolineato dal Maestro Clericò, che ha citato Gustav Mahler: “La tradizione non è venerare le ceneri, ma custodire il fuoco”.

Parole che ben riassumono lo spirito dell’Associazione Banda Cuccarini Montauro, impegnata a mantenere viva la passione per la musica e a coinvolgere nuove generazioni.

La serata si è conclusa con lunghi applausi e un senso di gratitudine condiviso, a testimonianza dell’importanza della musica come elemento di unione e identità per il borgo.