La Befana dei Vigili del Fuoco in visita all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della Befana dei Vigili del Fuoco, che ha fatto visita ai pazienti dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

La Befana speciale dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è giunta in modo spettacolare a bordo dell’autoscala, raggiungendo il piano dell’ospedale e facendo il suo ingresso dalla finestra del reparto di Pediatria, tra lo stupore e l’entusiasmo dei bambini, dei loro genitori e del personale sanitario.

Accolta dal personale ospedaliero e accompagnata dalla responsabile del reparto e dagli operatori sanitari, la Befana ha percorso le corsie del reparto di Pediatria distribuendo calze colme di dolciumi e piccoli giochi, regalando momenti di gioia e spensieratezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie.

Successivamente la Befana dei Vigili del Fuoco ha fatto visita anche ai pazienti dell’O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), area del Pronto Soccorso dedicata al monitoraggio dei pazienti per brevi periodi, e al Pronto Soccorso, portando un sorriso e un segno di vicinanza anche a chi sta affrontando momenti di attesa e difficoltà.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, rappresenta un gesto di vicinanza e attenzione dei Vigili del Fuoco verso la comunità e, in particolare, verso chi sta attraversando un periodo delicato come quello della degenza o dell’assistenza sanitaria.

Un sentito ringraziamento va al personale medico e sanitario del reparto di Pediatria, dell’O.B.I. e del Pronto Soccorso, nonché alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” per la collaborazione e la disponibilità che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.