La borgese Mariagrazia Peruzzi vince concorso nazionale canoro a Milano Marittima

Si chiama Mariagrazia Peruzzi, ha 15 anni, ed è un altro orgoglio borgese. Il suo talento canoro è stato riconosciuto e premiato al Video Festival Live, concorso nazionale svolto a Milano Marittima dove Mariagrazia oltre alla targa premio, ha conquistato l’importante occasione di essere in tour in Lettonia nel prossimo mese di agosto.

L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, si congratula con la giovanissima e apprezzata cantante che ha conquistato il riconoscimento al festival del patron Gianni Lardera interpretando “Always remember us this way” di Lady Gaga davanti ai giudici Ivan Cattaneo; Manuel Frattini; Alessandro Porcella, musicista, compositore, editore e produttore artistico; Roberto Turatti, produttore musicale; Giorgio Tramacere, avvocato, musicista e produttore.

Mariagrazia Peruzzi, frequenta il secondo anno di liceo linguistico, è alunna della scuola di musica Rodart di Rossana Fusto e frequenta il conservatorio classe rock /pop “Tchaikovsky” di Nocera Terinese. Studia canto da 10 anni. “Mariagrazia – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Borgia – è una eccellenza della nostra comunità che ringraziamo perché fa conoscere Borgia in giro per l’Italia associando la sua bravura, il suo impegno e la sua passione per il canto l’immagine migliore dei nostri giovani: quella positività che si associa alla operosità di un territorio capace di esprimere bellezza e bravura”.