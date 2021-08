La Bruni è venuta a Soverato e il circolo cittadino del PD non ne sapeva nulla!

La Bruni è venuta a Soverato e il circolo cittadino del Partito democratico non ne sapeva nulla! Lo abbiamo appreso per caso, in serata, quando ci è giunta una foto della nostra candidata alla presidenza della regione con il sindaco di Soverato e Graziano.

È bene rammentare che Ernesto Alecci è formalmente iscritto al Pd, circolo di Soverato; mentre Graziano è il commissario regionale del nostro partito e dovrebbe creare le condizioni per la palingenesi del Pd calabrese. Se queste sono le premesse serve a poco coltivare speranze!

Stentiamo a comprendere i motivi che hanno indotto i due succitati esponenti del partito a non coinvolgere il circolo cittadino che avrebbe potuto solo offrire collaborazione e contribuire a far sì che ci fosse qualcosa di più di una manciata di persone ad accogliere la candidata alla presidenza.

La canicola stanca di quest’ estate torrida ha forse offuscato la lucidità degli organizzatori, se così non fosse e avessero deliberatamente tenuto ai margini il circolo cittadino, c’è da pensare che vogliano invitarci al disimpegno e presto ci riuniremo per cercare di trovare il modo di accontentarli. Intanto, sono arrivate le dimissioni di Onofrio Ranieri, di uno dei componenti del coordinamento cittadino del Pd.

Il coordinamento del circolo del Partito Democratico di Soverato