La calabrese Anna La Croce tra i 4 finalisti del Festival di Mia Martini

La giovane cantautrice Anna La Croce continua la sua straordinaria ascesa nel panorama musicale nazionale. Dopo essere stata selezionata tra centinaia di candidati e aver raggiunto la rosa dei 15 semifinalisti, Anna ha ora conquistato un posto tra i 4 finalisti del prestigioso Festival di Mia Martini.

Un risultato ottenuto grazie al consenso del pubblico, che con i suoi voti ha dimostrato grande affetto, e alla fiducia della direzione artistica, che ha riconosciuto nella sua voce talento, autenticità e capacità interpretativa.

«Moltissimi miei fans mi continuano a fare sentire il loro sostegno e dopo un’estate ricca di ospitate in tutta Italia questa finale è veramente importante per me. Essere scelta sia dal pubblico che dalla direzione artistica mi riempie di gioia e mi spinge a dare sempre di più» – racconta Anna.

Chi è Anna La Croce

Diciottenne di Catanzaro, Anna La Croce è un talento che si sta facendo spazio con determinazione e passione nel mondo della musica. Frequenta l’Istituto ITC XXIV Maggio di Trappitello Taormina e studia al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, unendo formazione scolastica e musicale.

Il suo percorso artistico è già ricco di soddisfazioni: ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi mondiali ed europee delle Arti Performative, quest’anno è entrata fra i primi 10 al nazionale livello A e ha ottenuto l’accesso per il 3°anno consecutivo all’Europeo ha scritto e pubblicato diversi inediti – tra cui La Scia del Tempo e Sto Cercando Te (in collaborazione con Luca Napolitano).

Nel 2024 ha lanciato anche altri due brani molto significativi: Ci sono anch’io, dedicato al tema delicato e attuale del bullismo, e Mai Silenzio, uscito il 5 settembre, che affronta con intensità il valore della voce interiore e della resilienza.

Anna non porta avanti solo il suo sogno personale, ma vuole dare messaggi universali attraverso la musica, usando la sua voce per sensibilizzare e toccare il cuore delle persone.

Oggi affronta questa nuova sfida al Festival di Mia Martini con la voglia di portare in alto la sua terra, la Calabria, e dare voce a tutto il Sud Italia. Qualunque sarà l’esito della finale, Anna ha già vinto conquistando il cuore di chi la segue e crede nel suo talento.