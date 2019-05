Continuano i successi per la giovane boxer lametina della Group15 Francesca De Fazio che è stata convocata dalla nazionale italiana di pugilato per gli Europei di categoria. L’evento si svolgerà dal 24 maggio al 1 giugno a Galati in Romania.

Francesca, che combatterà nella categoria 66kg, esordirà il 28 maggio contro la campionessa inglese.

Ricordiamo che l’atleta lametina quest’anno ha già al suo attivo un bronzo al torneo internazionale Sofya Ochigava di Mosca.