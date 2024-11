La calabrese Verdiana trionfa a “Tale e Quale show”

Un finale scoppiettante: la puntata di conclusiva dell’edizione 2024 di Tale e Quale Show ha messo in scena un vero e proprio spettacolo.

Venerdì 8 novembre, infatti, la calabrese Verdiana ha vinto il talent grazie anche alla votazione di un quarto giudice, ospite d’onore, Paolo Bonolis, ma soprattutto al talento nell’interpretare Mina con il brano Oggi sono io. Con lui a valutare le esibizioni Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Verdiana Zangaro ha iniziato la propria carriera nel mondo della musica a soli 16 anni, partecipando a Sanremo Giovani con il brano ‘Chi sei non lo so‘ che concluse la kermesse al quarto posto. La cantante è diventata poi volto tv riconoscibile grazie alla scuola di ‘Amici di Maria De Filippi‘, edizione 2013 vinta dal rapper Moreno Donadoni. Proprio tra i banchi di Canale 5 conobbe Greta Manuzi con cui da qualche anno forma la band tutta al femminile ‘Le Deva’ (insieme a Simonetta Spiri e Roberta Pompa).

Al secondo e terzo posto nello show di Rai Uno poi Kelly Joyce (con Smooth Operator di Sade) e Feisal Bonchani (Ray Charles in Shake a tail feather). I due artisti sono stati seguiti a ruota in classifica dal resto del cast, in quest’ordine di piazzamento, tra cui alcune davvero memorabili: Amelia Villana (con Dedicato di Loredana Bertè), Giulia Penna (Alexia per Dimmi come…), Thomas (nei panni di Michael Bublè), Simone Annicchiarico (Elton John in Crocodile rock), Massimo Bagnato (Drupi in Piccola e fragile), Roberto Ciufoli (in versione Adriano Celentano), Justine Mattera (imita Cindy Lauper) e Carmen Di Pietro (Cristiano Malgioglio con Mi sono innamorato di tuo marito).