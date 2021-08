La Calabria che ci piace è tradizione, storia vera qui a Pentone

L’ amore e la passione di coltivare origini e tradizioni. Ecco la conferma ufficiale di un appuntamento senza precedenti in onda streaming su Catanzaro Village, per incontrarci ore 18 a casa di una persona stupenda, colei che con i suoi “vividi” sapori sarà lieta di trasportarci, anche on-line, nel “buon” gusto della Città di Pentone in Calabria, attraverso una sapiente cucina di mamma e così brillante in foto con suo figlio Amerigo MARINO.

Ecco per tutti noi fortunati, eccellenza e ospitalità calabrese, per poter orbitare “in the world”, tra ospiti, ricordi e saggi pensieri…

Al via, così, nel preparare il panetto di pasta da “scilare” con successiva e accurata lavorazione.

Tutto sarà pronto per una tavola imbandita con soppressata, formaggi ed anche il vino di Davide CAROLEO quando non possono mancare i sott’ oli vari.

Sarà l’ aperitivo con degustazione e descrizione dei trasformati a precedere con stile il momento di “buttare”, sempre in diretta streaming, le scilatelle nell’ acqua ed appena pronte saranno servite in tavola e condivise per la miliare genuinità.

Pentone è arte, musica e tradizione, il luogo della vacanza ideale tra cultura e “nobile” fantasia di essere un ottimo posto al sole” e non solo..

In questa occasione l’ immancabile Sindaco Vincenzo Marino, certamente felice ed orgoglioso di parteciparvi anche tra i racconti di quella famosissima casa dove il buon padre di Amerigo faceva insaccati buonissimi e quel “profumato” sapore di vino apprezzato da tutti tanto da sembrare di essere in un ristorante nel vero senso della parola.

In effetti chi vi passava era il fortunato pronto a conoscere le virtù di una famiglia stimata da tutti.

Un “buon” motivo per non mancare ad un appuntamento che Sabato 21 agosto 2021 dalle ore 18 ci terrà e tutti collegati sulla pagina facebook: Catanzaro Village ed omonimo canale Youtube.