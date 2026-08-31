La Calabria che resta, la Calabria che attrae: alla Torre Sant’Antonio si ragiona sul futuro turistico del Basso Ionio

Venerdì 4 settembre alle ore 20.00, alla Torre Sant’Antonio di Santa Caterina dello Ionio, la rassegna Uno sguardo dalla Torre ospita Gianpiero Taverniti, autore di Raccontando la Calabria – Il viaggio continua, per un incontro che partirà dal libro per allargare lo sguardo al futuro del territorio.

Il volume racconta una Calabria da attraversare lentamente, attraverso borghi, persone, tradizioni, paesaggi e sapori: 55 luoghi nelle cinque province, 26 personaggi, 15 ricette e circa 300 fotografie.

Da questo viaggio nascerà il confronto “La Calabria che resta, la Calabria che attrae – Raccontare i luoghi. Costruire comunità. Creare una destinazione”, al quale parteciperanno tre realtà che, con ruoli diversi, lavorano già sul territorio.

We’re South APS è una rete nata tra Bivongi, Stilo, San Floro Monasterace, Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio e Badolato, che mette in relazione giovani, associazioni, operatori, imprese e realtà culturali, lavorando sulla rigenerazione delle comunità, sul turismo lento e responsabile e sulla possibilità di creare nuove opportunità nelle aree interne.

Riviera e Borghi degli Angeli riunisce invece operatori turistici del Basso Ionio con l’obiettivo di superare la promozione della singola struttura o del singolo paese e costruire una destinazione integrata, collegando costa ed entroterra, ricettività, borghi, cultura, natura ed enogastronomia.

La Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio rappresenterà infine il legame diretto con la comunità locale: la valorizzazione del paese, delle sue tradizioni, della sua memoria e del suo patrimonio materiale e immateriale.

Tre esperienze differenti che incontreranno il racconto di Taverniti attorno a una domanda concreta:

se domani arrivassero dieci turisti chiedendo di vivere il Basso Ionio per tre giorni, cosa saremmo realmente in grado di offrirgli?

L’obiettivo della serata è proprio passare dalla semplice promozione del territorio alla costruzione di un’esperienza condivisa, capace di mettere insieme mare, borghi, natura, cultura, persone e sapori.

Perché la Calabria non ha bisogno di inventare nuove bellezze. Ha bisogno di mettere in relazione quelle che possiede.

Appuntamento venerdì 4 settembre, ore 20.00, Torre Sant’Antonio – Santa Caterina dello Ionio. Ingresso libero.