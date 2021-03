“La Calabria che suona”: a tu per tu con Loccisano e la chitarra battente

Prosegue il format curato da Checco Pallone e Giuseppe Marasco e promosso da CalabriaSona

Prosegue il viaggio alla scoperta dei nuovi fermenti cantautorali sul nostro territorio con il format “La Calabria che suona. Storie di musici e dintorni”. Dopo il successo dell’esordio con Cataldo Perri, visibile anche sui canali social di CalabriaSona, la nuova puntata della settimana, in onda da martedì, sarà dedicata al suggestivo mondo della chitarra battente e di uno dei suoi interpreti più acclamati: Francesco Loccisano.

Nell’intervista a tu per tu con il maestro Checco Pallone, per il progetto curato insieme a Giuseppe Marasco, il musicista di Marina di Gioiosa Jonica (Rc) racconterà il suo lungo percorso di ricerca mirato ad esplorare tutte le potenzialità sonore della chitarra a dieci corde. Una carriera che l’ha visto negli scorsi anni entrare a far parte dei Taranta Power di Eugenio Bennato, inanellare collaborazioni d’eccezione con artisti del calibro di Vinicio Capossela e Gianna Nannini, fino alla collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura per il docu-film “La Jota” che l’ha consacrato come virtuoso della chitarra battente sul panorama internazionale.

Durante l’intervista, si parlerà anche dell’album “Venti”, pubblicato in duo con il lucano Marcello De Carolis, che ha riscosso un grandissimo interesse ed è stato inserito tra i “20” album citati per il Premio Loano per la musica tradizionale d’autore. In questi ultimi giorni, inoltre, Loccisano è stato impegnato a Parigi per collaborare alla registrazione di un nuovo disco del gruppo “L’Arpeggiata di Christina Pluhar”, nell’ambito del filone della musica antica.

Tra musica e parole, sarà l’occasione per scoprire un altro pezzo della musica che si suona e si produce in Calabria e che rappresenta un patrimonio dagli importanti risvolti culturali e occupazionali ancora da valorizzare. Un obiettivo che emerge con forza dal progetto grazie alle storie e agli aneddoti personali, raccontati nelle interviste di circa un’ora, con al centro alcuni degli artisti più riconosciuti del panorama calabrese.