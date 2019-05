Domenica 19 maggio, nella Sala dell’Enoteca Regionale, presso il Palazzo della provincia di Cosenza, si terrà il convegno dal titolo “La Calabria e le sue ricchezze: i salumi D.O.P. e di Suino Nero calabrese, eccellenze della salumeria regionale. La giornata di approfondimento rappresenta la conclusione della “II edizione del Concorso Regionale Salumi di Calabria” intitolato al compianto Francesco Monaco funzionario dell’Arsac.

Numerosi gli interventi istituzionali e di esperti del settore che si alterneranno durante il convegno. Dopo i saluti istituzionali si parlerà della storia del Suino Nero in Calabria, delle produzioni dei salumi DOP calabresi e dell’importanza del riconoscimento delle produzioni DOP come valore aggiunto. Verrà approfondita la tematica della malattia vescicolare del suino (MVS) e il recente riconoscimento di indennità della Calabria, si parlerà delle attività svolte dall’Arsac per il suino nero calabrese e per concludere, una relazione dal titolo, “assaggiare per conoscere i salumi DOP della Calabria”

Dopo il successo dello scorso anno, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese ha voluto, in questa edizione, evidenziare le eccellenze delle produzioni di salumi D.O.P. calabresi e di suino Nero di Calabria. Durante la manifestazione verranno premiate le migliori produzioni delle Aziende partecipanti al Concorso. Le valutazioni dei salumi in gara sono state effettuate da una commissione di esperti Maestri Assaggiatori ONAS.

L’evento, che punta a diventare un importante appuntamento del comparto agroalimentare regionale, rientra nel novero di iniziative progettate e realizzate da Arsac per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche.