La Calabria ha le sue finaliste nazionali 2021

Francesca Tiziana Russo per il titolo di Miss Italia, Erika Arena e Martina Salvatore per il titolo di Miss Italia Social. La finale il 19 dicembre a Venezia

Miss Italia annuncia la data della Finale Nazionale 2021 con grandi novità e cambiando vesti, trasformando il tradizionale evento in una serie televisiva, che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma OTT (Over The Top) Helbiz Live domenica 19 dicembre. Il concorso di bellezza più longevo e importante d’Italia approda così nella piattaforma streaming. La Patron Patrizia Mirigliani annuncia la decisione di volersi avvicinare di più alla generazione Z usando i loro stessi mezzi di comunicazione, proponendo una nuova visione e prospettiva di Miss Italia.

La location che ospiterà il gran finale di stagione sarà Venezia, un tempo Serenissima Repubblica, città che quest’anno compie 1600 anni. Grande soddisfazione per gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della CarliFashionAgency, agenzia di riferimento sul territorio per la moda, spettacolo, organizzazione eventi, produzioni televisive, impegnata nella creazione di un’accademia dello spettacolo; esclusivista del concorso Miss Italia per la Calabria al suo settimo anno consecutivo.

“Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo portato a termine nonostante le numerose difficoltà nel così detto anno della ripartenza. Una stagione ricca di eventi susseguitisi durante l’estate culminato in una scintillante Finalissima di grande spessore con ospiti di altissimo calibro. Soddisfazione per le nostre Miss Pre Finaliste, per le quali abbiamo ricevuto tanti complimenti dalla nostra Patron e dalla giuria delle Pre Finali Nazionali. Avere tre Miss nella Finale Nazionale ci conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Un pensiero va alle altre Miss che non hanno superato le Pre Finali, alle Miss che si sono fermate alle fasi regionali, e alle tante Miss che in questi sette anni di gestione abbiamo incrociato.”

Le finaliste nazionali calabresi 2021 sono: Francesca Tiziana Russo, già Miss Calabria 2020, 20 anni di Reggio Calabria, indossa la fascia di Miss Eleganza; Erika Arena, 19 anni di Reggio Calabria, indossa la fascia di Miss Cinema, e Martina Salvatore, 22enne di Polistena (RC) che invece indossa la fascia di Miss Sport.

Tutti i riflettori sono adesso puntati sulle tre finaliste che con sacrificio e dedizione si presenteranno al cospetto della giuria nazionale con la speranza che, stavolta, sia una calabrese ad indossare la corona di Miss Italia e/o di Miss Italia Social 2021.