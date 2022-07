La Calabria, la bellezza, la cultura e il bell’esempio di Chiaravalle Centrale

Sgrò (Naturium): “Chiaravalle Arte”, una iniziativa interessante e coraggiosa

“Iniziativa non solo interessante per la proposta artistica, ma anche coraggiosa per le riflessioni che suscita, per gli stimoli di pensiero che offre”. Così Giovanni Sgrò, mecenate promotore del progetto culturale “Naturium”, dopo la visita a “Chiaravalle Arte”, la mostra-premio di arte contemporanea in corso di svolgimento a Chiaravalle Centrale.

“Con grandissimo piacere – scrive Sgrò – ho visitato la mostra allestita a Palazzo Staglianò. Una sera d’estate trascorsa piacevolmente, con la famiglia, tra quadri, sculture, cultura e bellezza”. “Iniziativa – puntualizza – non solo interessante per la proposta artistica, ma anche coraggiosa per le riflessioni che suscita, per gli stimoli di pensiero che offre. Ho notato la presenza di tanti visitatori, insieme a me, turisti e non, provenienti da tutta la regione”.

Ed è proprio questo, a parere di Giovanni Sgrò “uno degli obiettivi sui quali dovremmo tutti soffermarci”. “Quanto potremmo fare – conclude – per valorizzare i nostri caratteristici borghi, con uno sforzo di impegno e creatività… come hanno saputo fare a Chiaravalle i bravi curatori di “Chiaravalle Arte”. Un esempio da condividere”.