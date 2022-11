La Calabria nella morsa del maltempo, diversi interventi dei vigili del fuoco

A seguito delle forti piogge avute nel territorio compreso tra Rossano, Corigliano e Schiavonea il personale VVF ha eseguito diversi interventi per allagamenti e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture dalla pioggia.

Per fronteggiare le varie richieste di intervento il dispositivo di soccorso è stato implementato con il richiamo di ulteriori unità di personale in servizio straordinario. Attualmente tutte le squadre sono impegnate in attività di soccorso, in attesa di espletamento circa 20 richieste di intervento.

A seguito delle piogge registrate nella notte, intensificate nel corso della mattina, il personale VVF è stato impegnato in un notevole numero di interventi. Sono stati chiusi circa 40 interventi prevalentemente legati al maltempo.

Nel corso della mattinata il dispositivo di soccorso è stato implementato con ulteriori unità in servizio straordinario. Al momento la situazione è in miglioramento rimangono ancora in coda n. 7 richieste di intervento.

Nel cosentino uno smottamento ha abbattuto parte del muro di recinzione di una proprietà privata. Nessun danno a persone.