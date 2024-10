La Calabria per la prima volta entra negli Oscar degli stabilimenti balneari italiani

Grande successo della Calabria alla TTG la fiera internazionale del turismo di Rimini nell’ambito della decima edizione del premio the Best Beach organizzato da Mondo Balneare, la più prestigiosa rivista del settore, dedicato agli stabilimenti balneari italiani.

Tre le categorie premiate: “Best Beach Bar“, per gli stabilimenti balneari specializzati in ristorazione, cocktail e feste in spiaggia; “Best Beach Design“, per gli stabilimenti balneari con architetture e strutture all’avanguardia; “Best Italian Beach“, per gli stabilimenti balneari d’eccellenza in termini di servizi, animazione e accoglienza; “Best Beach“, per lo stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti.

I vincitori sono stati selezionati tramite il voto popolare e la giuria di qualità composta dai più qualificati esperti del settore di tutte le categorie produttive del comparto turistico.

Oltre a Mauro Oddone (direttore di Mondo Balneare), Andrea Cauli (ufficio stampa Sindacato italiano balneari – Confcommercio), Corrado Luca Bianca (direttore dell’associazione di categoria Fiba-Confesercenti) e la fiera di settore InOut di Rimini, a valutare gli stabilimenti balneari si è unito il team management di Singita Miracle Beach, che ha vinto svariate edizioni del concorso Best.

Sui nove lidi premiati per la prima volta la nostra regione porta a casa due riconoscimenti grazie al Dadada Beach Village di Montauro (Catanzaro) e il Sunset Beach Club di Palmi ( Reggio Calabria) .

Il Dadada Beach Village si è classificato al secondo posto nella categoria “Best Beach Design” rivolta agli stabilimenti balneari dotati di strutture architettoniche all’avanguardia e progettati con particolare attenzione al design dei propri manufatti, mentre il Sunset Beach Club di Palmi si è aggiudicato il terzo posto nella categoria “Best Beach Bar“, dedicato agli stabilimenti balneari all’avanguardia nell’ambito delle feste serali e del food & beverage.

IL DADADA, LA CITTA’ BALNEARE CON IL PRIMO MUSEO AL MONDO SULLA SPIAGGIA

Il Dadada è certamente uno degli stabilimenti più originali , innovativi e vivaci d’Italia. Pensato come una vera e propria città, con tanto di vie, viali, giardini, piazze e musei, in cui gli ospiti dello stabilimento sono i cittadini di questa comunità con tanto di certificato di residenza ed eleggono ogni anno un proprio rappresentate con l’elezione del sindaco del Dadada. Il primo cittadino ha il compito di verificare che i suoi “cittadini” vivano in perfetta armonia e porta le istanze degli stessi ai gestori del lido. Una democrazia partecipata finalizzata al benessere dei “dadaisti” che ogni anno scelgono questo splendido stabilimento balneare affacciato sulla costa di Catanzaro.

Chi decide di vivere l’esperienza del Dadada Beach Vlillage, sottoscrive inoltre un vero e proprio Codice Etico in cui sono contenuti i principi cui si impronta ogni azione nel Dadada, tra questi la tutela dell’ambiente, della salute, il rispetto della persona e delle risorse umane. Vi cito, in particolare, quello relativo alla Tutela dell’ambiente: “Il Dadada, consapevole dell’esigenza di rispettare e salvaguardare l’ambiente, agisce per minimizzare gli impatti ambientali dei propri prodotti e servizi, favorendo la diffusione della cultura di attenzione all’ambiente.

Il Dadada si impegna a dare il proprio contributo per la tutela dell’ambiente, favorendo un’azione di sensibilizzazione sociale sul tema della salvaguardia del nostro pianeta e, in particolare, promuovendo comportamenti virtuosi e nuovi approcci organizzativi aziendali a più basso impatto ambientale” recentemente è stato creato dadada botanic .

Tutto è curato nei minimi dettagli: ombrelloni con copertura in foglie di palma da cocco, grandi spazi dedicati allo svago, un bar e un ristorante con cucina tipica e internazionale, un grande calendario di eventi e persino un museo. Il Dadada Beach Museum è il primo museo al mondo sulla spiaggia all’interno di uno stabilimento balneare. Un’esposizione permanente con opere di vari artisti che richiamano il mare e gli ambienti marini.

Pitture, sculture, installazioni di varie dimensioni: il Dadada Beach Museum è progettato per ospitare differenti format artistici in un perfetto connubio tra arte e ambiente, nel rispetto dell’ecologia e della biodiversità territoriale.

Nel nome si ritrova già la filosofia che anima il progetto: la corrente “dada” o “dadaista”. Non si tratta di una semplice ispirazione o un generoso omaggio agli artisti Dada del secolo scorso: Dadada Museum fa propria l’essenza della filosofia Dada, nasce quindi, in maniera giocosa e quasi casuale, come un rimedio all’insofferenza generale e all’abbrutimento dell’uomo, come un modo irriverente di conquistare -attraverso l’arte- la libertà.

Il Dadada Museum, facendo proprio il manifesto Dada, vuole rompere i canoni estetici tradizionali che vedono il museo di arte contemporanea come un contenitore dotato di ampie stanze chiuse, convertendolo piuttosto in un contenitore senza confini, se non quelli paesaggistici naturali.

IL SUNSET BEACH CLUB, PAROLA D’ORDINE DIVERTIMENTO

Il Sunset Beach Club di Palmi è concepito come un’oasi di benessere per chiunque voglia godere della straordinaria bellezza della Costa Viola vivendo un’esperienza unica nel suo genere in un’atmosfera chill.

Il comfort degli ospiti è infatti la mission di questo Beach Club incastonato al centro della costa tirrenica della Calabria meridionale lì dove le maestose montagne scendono a strapiombo sul mare cristallino.

Il Sunset Beach Club si prende cura infatti di tutte le esigenze dei suoi variegati ospiti soddisfando qualsiasi tipo di esigenza, siano essi bambini, giovani, famiglie o anziani: l’esperienza offerta è totalizzante e di qualità, qualunque sia il servizio offerto.

La spiaggia dove comodità, design, assistenza e servizi innovativi (tra cui quello della “Spiaggia Smart” che consente tramite una intuitiva App di prenotare una postazione o ordinare bevande e cibo direttamente sotto l’ombrellone) si fondono per consentire all’ospite di godere in pieno relax e in totale sicurezza la propria permanenza.

L’area food e beverage dove l’ospite ha la possibilità di trovare prodotti di alta qualità per qualsiasi momento della giornata dalla colazione al dopo-cena, il tutto impreziosito dalla professionalità del personale specializzato. Un cocktail bar, composto da due punti bar uno all’interno del locale e l‘altro in spiaggia, incentrato sulla mixology con l’utilizzo di materie prime di elevatissima fattura e una drink list costantemente rinnovata con idee, aromi e gusti che vengono abbinati e miscelati insieme per creare drink raffinati ma allo stesso tempo semplici e genuini da sorseggiare nel Sunset Beach Club ‘Garden’, l’incantevole oasi verde da cui è possibile ammirare lo strabiliante tramonto sul mare con vista Eolie.

E soprattutto il ristorante con terrazza sul mare, vero fiore all’occhiello del Sunset Beach Club di Palmi. Un ricercato bistrot dove palato e vista raggiungono l’estasi grazie ad un menù ricercato, in cui qualità delle materie prime e un sopraffino lavoro di esaltazione del gusto regalano un’ineguagliabile esperienza gastronomica, da gustare davanti un panorama mozzafiato. Ma anche la possibilità di scegliere dal menù della pizzeria per chi preferisce soddisfare il proprio palato con una soffice pizza cotta nel forno a legna. Un’offerta gastronomica di primissima scelta completata da una cantina che offre la possibilità di scegliere da una lista vini che contempla il meglio della produzione vinicola con particolare a quella calabrese.