La Calabria perderà 8,5 miliardi su 10 di PNRR?

Attenzione, non sono insinuazioni ma cifre ufficiali: alla fine del 2025, la Regione Calabria ha “impegnato” il 13% circa dell’immane cifra di 10 miliardi e rotti che di PNRR le è stata assegnata. Rischia di perderne l’87%.

E attenzione che “impegnato” non vuol dire “speso”; se mai ricorda le vecchie cambiali con l’ambiguo PAGHERÒ.

Di chi è la colpa dell’annunciato disastro? Viene istintivo rispondere che è dei burocrati e della burocrazia che impedisce e rallenta; e ciò magari a volte per dolo, ma il più delle volte per pigrizia e ignoranza.

Ignoranza nel senso letterale di non sapere che fare, quindi non volersi assumere responsabilità firmando. Del resto, al burocrate la mamma che ha detto? “Fijjiu meu berhu, tu non hirmara mancu na cartolina illustrata”; e si sa che bisogna obbedire alla mamma, in Calabria.

Se questo è vero, ed è verissimo, allora la colpa non è della mamma e del figlioletto, è della politica che non comanda e non controlla. Anche perché molto spesso il politico la sera prima è stato a cena con il burocrate, e dico cena per non dire RIUNIONE RISERVATA. Ci siamo capiti?

Burocrati e politici sono tutti calabresi, calabresissimi, quindi la colpa non è degli Angiò o dei Borbone o di Garibaldi [ammesso che politici e burocrati li abbiano mai sentiti nominare], o del Nord: è tutta interamente nostra dallo Stretto al Pollino e viceversa, e dallo Ionio al Tirreno.

E qui lasciatemi sognare. Io sogno un assessore, per esempio quello alla Cultura, il quale:

1. Abbia delle idee CULTURALI;

2. Se non le ha, sappia a chi CHIEDERLE;

3. Le chieda a chi ne HA, e non all’amico dell’amico o all’intellettuale depresso e piagnone;

4. Metta in atto le idee, e SUBITO;

5. Emetta ordini per ISCRITTO;

6. Finanzi le idee nel senso di soldi CONTANTI;

7. Pretenda l’esecuzione in tempi RAPIDISSIMI;

8. CONTROLLI PERSONALMENTE COME PASSANO IL TEMPO NEGLI UFFICI.

Se non si verifica il punto 7, pubblichi sui giornali la faccia del burocrate ignorante e pigro.

Ulderico Nisticò