La Calabria protagonista su Rai Uno con “Women for Women Against Violence”

Giunto alla sua VI edizione, il format è ideato e scritto dalla giornalista catanzarese Donatella Gimigliano

La Calabria sarà sotto i riflettori nazionali su Rai Uno il prossimo 21 marzo 2026, in seconda serata, con la VI edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award, format ideato e scritto dalla giornalista catanzarese Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas.

In un sistema dell’informazione che vede i palinsesti televisivi spesso dominati dalla cronaca della morte, Women for Women sceglie di raccontare la vita.

Il programma unisce le due principali emergenze femminili, il tumore al seno e la violenza di genere, dando spazio alle storie di donne sopravvissute, e trasformando la loro testimonianza in uno strumento di riconoscimento e in un messaggio di forza per altre donne che attraversano lo stesso dolore.

Un racconto necessario che sposta lo sguardo oltre la cronaca, dando spazio alla rinascita, alla resilienza e alla possibilità concreta di riprendersi la propria vita. Un racconto televisivo, realizzato con Fondazione MedOr, SIAE e Acaia Medical Center, partner che hanno scelto di sostenere il valore culturale e sociale del progetto.

Dallo Studio 5 del Centro di Produzione Rai “Fabrizio Frizzi” andrà in scena un evento intenso e carico di emozione, condotto da Elenoire Casalegno e Arianna Ciampoli, con la regia di Antonio Centomani. Ad aprire la serata sarà la cantante Joia B che, con “Un tempo per volare”, racconta la sua personale rinascita dopo il tumore al seno accompagnata dai primi ballerini della Fini Dance di New York, i calabresi Concetta Barillaro e Mirko Giordano, in una coreografia di grande impatto emotivo.

Sul palco si alterneranno storie di donne che hanno trasformato il dolore in forza: la pianista Giuseppina Torre racconterà la rinascita dopo la violenza attraverso la musica; Elisabetta Faraoni condividerà il suo percorso dopo una diagnosi di tumore a soli trent’anni; l’ex modella e influencer Ilaria Capponi affronterà il tema del body shaming e della fragilità dietro l’apparenza.

Forte anche l’appello di Antonietta Tuccillo, affetta da un tumore ovarico ad alto grado con recidive, oggi considerata in fase cronica, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla “doppia condanna tra malattia e povertà”. Significativa la presenza calabrese.

Accanto a Donatella Gimigliano, anima e fondatrice del progetto, il Maestro orafo crotonese Michele Affidato, storico partner che ha creduto in Women for Women against Violence sin dalla sua nascita, firmerà anche quest’anno la scultura del Camomilla Award, simbolo di rinascita e solidarietà, consegnata a personalità come Massimo Giletti e la giornalista Rebecca Pecori, Manuela Moreno, Bianca Nappi, e il Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri – Legione Campania, Salvatore Carotenuto.

Grande spazio sarà dedicato alla danza con il Direttore Creativo Antonio Fini, anche lui calabrese, e con i ballerini cosentini Simona Federico, Giada Gambilongo, Fabiola Prezioso ed Elena Simari, che porteranno sul palco Rai talento, energia e identità del territorio. Le coreografie saranno firmate da Erika Spaltro, con l’assistenza di Carmela Caparelli.

Artisti e professionisti che hanno scelto di partecipare a titolo gratuito, mettendo il proprio talento al servizio di una causa sociale di grande rilievo. Un gesto di generosità e sensibilità che arricchirà il programma non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano.

Non mancheranno momenti di spettacolo e grande musica con gli irresistibili Gemelli di Guidonia, la violinista dall’archetto luminoso Elsa Martignoni, la straordinaria voce di Angela Loy Williams, i musicisti della Women for Women Orchestra coordinati da Mariella Restuccia di Musitalia. Un intreccio di linguaggi artistici che renderà la serata dinamica, emozionante e capace di alternare leggerezza e profondità.

La Calabria, attraverso i suoi talenti, si conferma così terra di creatività, sensibilità e impegno civile e porterà su Rai Uno un messaggio di solidarietà che parla all’intero Paese.

Il percorso di “Women for Women against Violence” proseguirà anche dal vivo: dal 1 al 15 maggio aprile la mostra fotografica del decennale dell’evento approderà al Palazzo delle Esposizioni Ex Stac di Catanzaro, portando nel cuore del capoluogo calabrese i 21 scatti simbolo del progetto, dedicati alla rinascita dopo la violenza e il tumore al seno.