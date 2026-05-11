La Calabria si conferma “Terra dell’Amore”: Temptation Island torna a Guardavalle

Il versante ionico calabrese si prepara a riaccendere i riflettori della televisione nazionale. Per il secondo anno consecutivo, la produzione di Temptation Island, il celebre “viaggio nei sentimenti” ideato da Maria De Filippi, ha scelto la Calabria come cornice per l’edizione 2026.

Il successo si ripete sulla costa ionica

Dopo gli ascolti record della passata stagione, che ha visto milioni di telespettatori incollati allo schermo, il format più seguito dell’estate italiana torna a puntare sulle bellezze naturali della provincia di Catanzaro. Sarà ancora una volta Guardavalle a ospitare il resort che farà da scenario alle storie, alle tentazioni e ai falò di confronto delle coppie protagoniste.

Una vetrina per il territorio

La scelta di riconfermare questo angolo di Calabria affacciato sullo Ionio non è solo una decisione logistica, ma conferma il forte legame nato tra la produzione Mediaset e il territorio locale. La bellezza selvaggia e cristallina delle spiagge catanzaresi si è rivelata lo sfondo ideale per narrare le dinamiche emotive del programma, offrendo al contempo una vetrina promozionale di inestimabile valore per il turismo regionale.

Cresce l’attesa per le riprese

Le indiscrezioni confermano che la macchina organizzativa è già in moto per allestire i set che ospiteranno i fidanzati, le fidanzate e i tentatori. Guardavalle si prepara dunque a diventare, per alcune settimane, il centro nevralgico del gossip e dell’intrattenimento nazionale, portando ancora una volta la Calabria sotto i riflettori del grande pubblico.

Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5, promettendo di bissare il successo di critica e pubblico delle edizioni precedenti, portando nelle case degli italiani un pezzetto di quell’estate calabrese che ormai è diventata un’icona del format.