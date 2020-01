La Calabria si mobilita per Gratteri, domani cittadini in piazza per sostenerlo

“Tutti insieme a Catanzaro, domani sabato 18 gennaio alle ore 11, in piazza Matteotti, davanti al Palazzo della Procura della Repubblica, per manifestare la nostra vicinanza al Procuratore Capo Dott. Nicola Gratteri, ai Magistrati e a tutte le Forze dell’Ordine.” I cittadini a sostegno del Procuratore Capo hanno deciso in questo modo di mostrare il loro sostegno: una grande manifestazione.”

Dalla sensibilità della società civile – si legge in una nota – nasce spontaneamente un comitato di prossimità che intende rimarcare la vicinanza al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, al pool di Magistrati che con lui collaborano insieme alle Forze dell’Ordine, nell’immenso e coraggioso lavoro che stanno realizzando tra mille difficoltà per la Calabria. I cittadini si propongono quale scudo etico, civico di questi rappresentanti delle istituzioni nel loro impegno, a rischio della vita, per “liberare” la Calabria dal male peggiore che la soffoca, la stritola e la sottomette ogni giorno di più.

L’incontro, dinanzi al Tribunale di Catanzaro dove il Dottor Gratteri e il suo team lavorano, è del tutto privo di connotazioni ideologiche, politiche. L’invito è fatto solo a chi, con la sua presenza, vuole manifestare la propria solidarietà e gratitudine: nessuno slogan, solo un senso di vicinanza, di prossimità. Cittadine e cittadini liberamente uniti solo da uno scopo: schierarsi al fianco delle istituzioni, quando da queste si sentono tutelate e le vedono rappresentate da servitori che ne incarnano i valori. Non facciamoli sentire soli: in passato abbiamo assistito inermi a forme di isolamento nei confronti del pool antimafia di Palermo (Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino). Non deve succedere mai più, né in Calabria, né altrove. Noi ci saremo domani a Catanzaro, alle 11, per dire che ci saremo sempre, anche quando non ci vedrete in piazza. Ma, intanto, il 18 gennaio tutti insieme al loro fianco.”