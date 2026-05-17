La Calabria vola a “Ballando on the Road”: Lelah Kaur e le Oriental Wings superano le selezioni

Il corpo di ballo approda alla fase successiva del talent legato a Milly Carlucci

La Calabria vola in alto sulle ali della danza. Lelah Kaur e il suo corpo di ballo calabrese, le Oriental Wings, hanno superato le prime selezioni di “Ballando on the Road”, il progetto itinerante legato al celebre programma televisivo “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci.

La partecipazione rappresenta un traguardo significativo per il gruppo, che è stato selezionato per la fase successiva e chiamato a esibirsi a Caserta, dal vivo, davanti a Milly Carlucci e ai maestri di “Ballando con le Stelle”.

Per Lelah Kaur si tratta di un risultato che va oltre la soddisfazione personale. La maestra e guida del gruppo legge questo passaggio come un riconoscimento più ampio, capace di parlare alla Calabria e, in particolare, alle donne calabresi.

«È un successo non solo mio personale come maestra e guida — sottolinea Lelah Kaur — ma anche e soprattutto per le donne calabresi e per la Calabria in generale. Abbiamo dimostrato che con il coraggio, la costanza, l’impegno e la fiducia si possono ottenere grandi risultati, arrivando su uno dei palchi più importanti dello scenario della danza».

Al centro dell’esperienza delle Oriental Wings c’è la danza orientale, non intesa soltanto come disciplina artistica, ma come percorso di consapevolezza, espressione e crescita personale. Una danza che diventa linguaggio del corpo, ma anche strumento per rafforzare autostima, identità e forza interiore.

Il gruppo Oriental Wings conta diverse componenti, ma in occasione della partecipazione a “Ballando on the Road” si sono esibite Lelah Kaur, Ilaria, Rossella, Lavinia, Raffaella, Maria e Claudia. Insieme hanno portato sul palco energia, eleganza e passione, dando voce a una Calabria creativa, determinata e capace di farsi notare anche in contesti nazionali di grande visibilità.

La convocazione a Caserta segna dunque una tappa importante per il percorso artistico del gruppo e conferma il valore di un progetto costruito nel tempo, con impegno e dedizione. Per Lelah Kaur e le sue Oriental Wings, la danza diventa così un messaggio: credere nelle proprie possibilità, superare i limiti, trasformare il talento in presenza scenica e la passione in riscatto.

Una storia di arte, territorio e determinazione femminile. Una storia calabrese che, passo dopo passo, continua a danzare verso nuovi traguardi.