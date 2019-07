La caratteristica piazzetta di Soverato Superiore “u chianu” si anima con “Borgo in festa”

Appuntamento per le serate di sabato 6 e 13 luglio.

Il primo appuntamento sarà dedicato alle serenate d’amore del gruppo Paolino e i suoi fratelli, composto da Paolino e Cesare Mancuso, Angelo e Tonino Gigliotti, Tonino Talarico, con la partecipazione straordinaria del Maestro Pino Caruso.

La formazione, nata nel ‘98 in occasione del concorso musicale Storie e Cantastorie di Vibo – che gli valse il primo premio, si propone di coltivare la passione per la musica coniugando la voglia di stare insieme e divertirsi. Il repertorio comprende brani della tradizione folklorica serrastrettese riarrangiati musicalmente e testi originali composti prendendo spunto dalle filastrocche dei nonni e dagli stornelli che le donne e gli uomini di un tempo intonavano durante le attività di convivialità della vita quotidiana, come il raccolto, la vigna, il lavaggio dei panni alla fontana.

Durante la serata sarà inoltre possibile degustare i “Graffioli”, dolce tipico di Cortale, e assistere alla lavorazione della seta al telaio artigianale a cura di figuranti in costume popolare.

Per la seconda data è previsto invece un percorso enogastronomico presso Villa Chiefari con degustazione della “malangiana china” accompagnata da vini di cantine locali e pane casareccio.

Non mancare!