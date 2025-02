La carne vegetale conquista la Calabria: il successo della degustazione firmata Naturium

Due giornate all’insegna dell’innovazione alimentare e della sostenibilità grazie all’impegno di Giovanni Sgrò e del progetto Naturium

La rivoluzione alimentare ha fatto tappa in Calabria con un evento che ha saputo coniugare innovazione, gusto e sostenibilità.

Il 21 e 22 febbraio, grazie all’impegno di Giovanni Sgrò e del progetto culturale Naturium, centinaia di persone hanno avuto l’opportunità di scoprire e assaporare la carne 100% vegetale di Redefine Meat, una delle aziende più all’avanguardia nel settore delle alternative alla carne tradizionale.

Le due giornate, svoltesi rispettivamente alla Galleria Commerciale Marconi di Rende (Cosenza) e a Montepaone Lido (CZ), hanno riscosso un grande interesse e una partecipazione significativa. I visitatori hanno potuto degustare gratuitamente burger vegetali e altre specialità plant-based, sperimentando di persona come la carne senza carne possa essere un’alternativa gustosa e sostenibile.

Inoltre, l’evento ha offerto ai partecipanti la possibilità di acquistare i prodotti con uno sconto speciale del 15%, rendendo ancora più accessibile questa innovazione alimentare.

L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell’impegno di Naturium per promuovere una maggiore consapevolezza alimentare. Giovanni Sgrò, fondatore del progetto, ha ribadito l’importanza di diffondere alternative più sostenibili e salutari, capaci di ridurre l’impatto ambientale della filiera zootecnica e di offrire nuove opportunità per un’alimentazione equilibrata e cruelty-free.

“Il cambiamento parte dalla consapevolezza. Con eventi come questi vogliamo dare alle persone gli strumenti per fare scelte più informate e responsabili per la loro salute e per il pianeta”, ha dichiarato Sgrò durante le degustazioni.

Naturium, da sempre in prima linea nella divulgazione di uno stile di vita sano e naturale, ha confermato ancora una volta il suo ruolo chiave nel portare in Calabria le ultime innovazioni in campo alimentare.

La carne vegetale, oltre a rappresentare un’opzione etica per chi sceglie un’alimentazione cruelty-free, si è dimostrata una valida alternativa per tutti coloro che desiderano ridurre il consumo di carne senza rinunciare al piacere del buon cibo.

L’evento ha lasciato il segno, dimostrando che la rivoluzione plant-based è ormai una realtà anche in Calabria. Il futuro del cibo è già qui, e con il supporto di realtà come Naturium, sempre più persone possono fare scelte consapevoli, un morso alla volta.