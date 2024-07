“La cena straordinaria”: l’esclusivo evento enogastronomico a Catanzaro, tra chef stellati e beneficenza

Sei chef stellati, quattro portate, mille posti in un’unica tavolata lungo un percorso di 400 metri: sono gli ingredienti magici che compongono “La cena straordinaria” prevista per il prossimo 13 settembre a Catanzaro.

A organizzare l’evento enogastronomico è l’associazione “Città del Vento”, da anni impegnata nella promozione culturale, valicando gli ostacoli del disagio sociale attraverso forme di aggregazione e formazione.

Solidarietà e valorizzazione del territorio sono, infatti, gli obiettivi della cena che diffonderà sapori mediterranei su un lungo tratto di Corso Mazzini, il “salotto buono” della città.

«Ispirandoci al successo de “La Cena dei mille”, esperienza culinaria ideata dalla Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy nella città emiliana, abbiamo pensato di realizzare per la prima volta un evento di tale caratura anche nella nostra regione, adattandolo al nostro contesto geografico, con lo sguardo volto alla beneficenza» dichiara Alessandro Astorino, presidente di “Città del vento”.

La sua idea è stata condivisa subito con entusiasmo dai sei chef calabresi premiati con il prestigioso riconoscimento della stella Michelin: Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli, coordinati dallo chef Antonio Abbruzzino.

La maestria dei loro piatti, preparati accuratamente in una cucina mobile insieme a circa 200 unità, tra brigate di cucina – 10 cuochi di brigata per ogni chef – e di sala – 80 camerieri e 10 maitre – e 20 sommelier, renderà ancora più pregiato e riconoscibile il sapore di una Calabria Straordinaria, così come recita il claim promozionale della Regione Calabria.

Oltre alla promozione della bellezza mediterranea della terra calabrese, brilla l’obiettivo nobile de “La cena straordinaria”: il ricavato della serata, escluse le spese, sarà devoluto a “Gli Insuperabili”, associazione sportiva dilettantistica, che, insieme a una squadra di testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, opera a livello nazionale favorendo il calcio come strumento di socializzazione e integrazione per persone con disabilità di vario genere.

In tal modo, superando ostacoli e pregiudizi, si potranno assicurare ore di allenamento a un gran numero di ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva, fisica o sensoriale, presso le 17 Scuole Calcio de “Gli Insuperabili” sull’intero territorio nazionale, in particolar modo a Catanzaro.

Non poteva avere altro nome un evento così prestigioso che, oltre a coinvolgere le istituzioni come la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Catanzaro che patrocineranno l’evento, prevede la partnership con decine di aziende del settore agroalimentare che forniranno le materie prime.

Grande mobilitazione si sta registrando anche tra cittadini, ordini professionali e imprese locali: ognuno sta mettendo a disposizione le proprie competenze per l’evento esclusivo che, attraverso un menu identitario, celebrerà le eccellenze calabresi, i suoi tanti e ottimi prodotti DOP e IGP, i suoi magnifici vini DOC e IGT, valorizzati al massimo dalle sei stelle del firmamento enogastronomico calabrese.

«Il centro cittadino sarà trasformato in un ristorante gourmet a cielo aperto, dove tutti insieme, riscoprendo il piacere della convivialità, potremo percorrere la linea della bontà culinaria, ma soprattutto d’animo» chiosa Astorino annunciando che è possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket/Lacenastraordinaria.