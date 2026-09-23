La circolare di Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica non è responsabile, dice la costituzione, e non può essere criticato. Sergio Mattarella, quando era ministro dell’Istruzione, emanò una circolare sul “tetto” massimo degli stranieri nelle classi. Massimo d’Alema, di cui Sergio Mattarella era vice, partecipò alla guerra del 1999 contro la Serbia.

Preciso che la partecipazione di D’Alema e del suo governo a quella guerra fu perfettamente legale, articolo 11 cost. alla mano. L’art. 11 non dice solo “L’Italia ripudia la guerra”, come pensano gli ingenui e i furbetti, bensì, in più di 70 parole, e con dovizia di precisazioni, spiega quale guerra ripudia (e comunque c’è sempre l’art. 52), e che l’Italia può appartenere a strutture che, richiedendo “cessioni di sovranità”, possono fare e disfare. Nel caso del 1999, la guerra venne autorizzata dall’Onu e condotta dalla Nato, organizzazioni di cui l’Italia fa parte.

I miei amici lettori sanno quanto poco, anzi niente io stimi l’Onu, e che io da ragazzino sogno la fine della Nato. Ma queste mie sono opinioni politiche e ideologiche. E nemmeno scordo che l’Italia, dall’ormai lontano 1981, ha truppe e navi e aerei dovunque, inclusa Timor Est (un caffè a chi sa dove si trovi!), e tali nostri baldi guerrieri non stanno lì a pulire il naso ai bambini poveri, bensì fanno il loro dovere, brandendo le armi e facendone uso. La fregata Bergamini nel Mar Rosso non pesca le sarde!

Dove voglio arrivare? Nel 2026, i decreti li fa il governo attuale, quello Meloni, e così propone le leggi. In entrambi i casi, ci sono procedure perché la Presidenza della Repubblica intervenga nelle debite forme, per esempio non firmando un decreto, etc; altrimenti, si tratta di autorevole opinione, ma opinione. Ovviamente, l’opposizione è di opinione diversa; e anche in questo frangente, è un’opinione.

Le opinioni, del resto, possono mutare, nel 2026 rispetto a un passato ormai remoto. Essendo opinioni, possono essere discusse e criticate o approvate.

Ulderico Nisticò