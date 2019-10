La Città Metropolitana di Reggio Calabria in sinergia con l’Associazione Direttori Albergo Calabria

Mi complimento con il presidente della camera di commercio di Reggio Calabria, Dott. Tramontana, finalmente una sinergia tra ente pubblico e associazioni.

Sinergia voluta con Ada Calabria (Associazione Direttori Albergo Calabria), il CReST dell’Università della Calabria e altre associazioni, per rintracciare le giuste opulenze del territorio. Sinergia in grado di mettere in rete le strepitose risorse artistiche, architettoniche, paesaggistiche, archeologiche ed enogastronomiche di cui il territorio metropolitano abbonda.

Ada Calabria mette a disposizione il proprio sguardo turistico esperienziale, sguardo di chi è in prima linea sul territorio.

Finalmente, grazie al Dott. Tramontana, si aprono altri orizzonti, senza secondi fini, una rete volta a formulare una giusta offerta turistica che abbraccia il territorio In tutte le sue ricchezze, e che aiuta le scelte e la programmazione attraverso le attività di osservatorio turistico.

Un plauso va anche al Vice Presidente dell’ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Dott. Domenico Creazzo, il quale ha dato piena disponibilità nello sviluppo del Progetto per la città metropolitana.

Si spera che il format venga replicato in altre province in modo da migliorare l’offerta turistica Calabrese.

Presidente Ada Calabria

Associazione Direttori Albergo Calabria

Francesco Maria Gentile