La “Classe Primavera” di Badolato ed i suoi laboratori condivisi

Continuano, tra entusiasmo e partecipazione, in maniera parallela all’attività ordinaria quotidiana del progetto “Servizi 0-6: Passaporto per il futuro”, i laboratori condivisi con famiglie e bambini della “Classe Primavera” di Badolato. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno scolastico la Cooperativa Sociale “La Cicogna”, ente gestore del suddetto progetto presieduto dalla sua responsabile Nicoletta Bianco, ha deciso di continuare – assieme all’affiatatissimo staff progettuale – sulla falsariga dei laboratori di lettura animata e creativa, integrati ed animati da polivalenti attività artistico-culturali-educative, che hanno segnato in positivo la prima annualità.

Quest’anno, su proposta e coordinamento della pedagogista Lucia Sica, la traccia dei laboratori è segnata dalle fiabe di Gianni Rodari, con l’obiettivo di nutrire e accrescere nei piccoli beneficiari accompagnati dai propri genitori il desiderio di conoscenza, la curiosità per la grande ricerca di stimolo alla fantasia. Così, nelle ultime settimane, dopo aver realizzato anche una piccola festa dedicata ai Nonni, all’interno della Classe Primavera di Badolato si sono tenuti due laboratori di lettura animata e creativa. L’ultimo appuntamento è stato caratterizzato dalla lettura, con un conseguenziale laboratorio artistico, de “Le scimmie in viaggio”.

Una favola divertente per bambini, scritta da Gianni Rodari, che racconta di un gruppo di scimmie entusiaste di partire per un lungo viaggio; un viaggio strano, molto strano…! I bimbi coinvolti in questi laboratori di lettura creativa hanno sperimentato un affascinante modo di creare un dipinto aiutati da un interessante sottofondo musicale, coinvolgente e disteso, che li ha aiutati all’ascolto anche delle proprie emozioni. Questo percorso si concluderà in primavera, come lo scorso anno scolastico, a ridosso della chiusura dell’a.s. 2019/2020, con un itinerario narrato e animato nel borgo di Badolato e con un laboratorio artistico-creativo curato e coordinato da artisti locali.

La Coop.Sociale “La Cicogna”, – che per il progetto “Servizi 0-6: Passaporto per il futuro” (partito lo scorso ottobre grazie a Fondazione “Mission Bambini” e “Con i Bambini”) vanta in loco il supporto istituzionale del Comune di Badolato, dell’Unione dei Comuni “Versante Ionico” e dell’Istituto Comprensivo “T.Campanella” e la partnership dell’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” e di Slow Food Calabria – ha programmato un piano di laboratori polivalenti che impegneranno in maniera diversa le famiglie ed i bambini beneficiari , lungo l’intero anno, ed è ormai al lavoro per l’organizzazione di una Festa di comunità per le prossime festività natalizie.