La “Classe Primavera” di Badolato ha una nuova sede

Da lunedì 3 Febbraio 2020 la “Classe Primavera” del progetto “Servizi 0-6: Passaporto per il Futuro” di Badolato ha una nuova sede, grazie al Comune di Badolato (partner istituzionale del progetto).

Dopo circa un anno mezzo di attività svolte presso una stanzetta della Scuola dell’Infanzia di Badolato Marina, ubicata in via delle Mimose, la “Classe Primavera” si è spostata – a seguito di regolare concessione e di lavori interni di adeguamento e riqualificazione della nuova sede – presso l’ex COM di Via Gramsci/F.lli Bandiera.

La Classe Primavera, il cui Ente Gestore risulta essere la Cooperativa Sociale “La Cicogna”, ha quindi oggi un nuovo ambiente-spazio, più grande e più luminoso, che garantirà in maniera efficiente la continuazione di tutte le attività progettuali, in risposta ai bisogni dei piccoli beneficiari e delle loro famiglie, con relativa prospettiva di crescita e miglioramento dei servizi …andando a colmare un vuoto territoriale e rispondendo in maniera attiva ai bisogni delle famiglie del comprensorio.

Vogliamo qui ricordare che “Servizi 0-6: Passaporto per il Futuro” è un progetto di respiro nazionale, ormai in corso a Badolato dall’Ottobre 2018, finanziato dalla Fondazione “Mission Bambini” e da “Con i bambini”, volto a sostenere azioni concrete sul territorio di contrasto alla povertà educativa minorile. Un progetto importante, che vede attivi in Italia 12 partner/progetti appartenenti ad una rete nazionale di valore, che in loco vanta anche il supporto istituzionale dell’Istituto Comprensivo “T. Campanella” di Badolato, dell’Unione dei Comuni “Versante Ionico” e le collaborazioni di “Slow Food Calabria” e dell’Associazione di Promozione Sociale “MaMa”.

E a partire dai prossimi giorni, la “Classe Primavera” di Badolato, con i suoi piccoli “cuccioli” e con rispettive famiglie, – dando di fatto seguito ad altre importanti partnership avviate lo scorso anno sul territorio locale, – avvierà altri laboratori culturali e giornate ludico-educative da affiancare all’attività quotidiana e ordinaria verso la chiusura dell’a.s. 2019/2020.