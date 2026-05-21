La colonna De Riso, e la traduzione

Passavo da quelle parti, quando ho notato un qualcosa di strano accanto alla colonna eretta, or son molti decenni fa, dal De Riso. C’erano due targhe: la prima riferiva, con alcuni notevoli errori, il latino inciso; l’altra lo traduceva, e con errori ancora peggio.

Le targhe sono sparite, e al loro posto c’è un muro grezzo; e ai piedi giace un mucchio di detriti e fogliame…

Si tratta di… ma perché lo devo raccontare? Se qualcuno ne vuole sapere, mi mandi una bella PEC. E chi sarebbe, questo qualcuno? Per esempio, il Comune di Montepaone, nel cui territorio insiste la colonna; la Provincia di Catanzaro e la Regione Calabria, entrambe ostiche alla cultura in generale, e figuratevi alla storia di Annibale nel Bruzio dal 207 al 202.

Volete saperne? Chiedete. Secondo la saggezza dei nostri avi, “Palumbu mutu non pota essera servutu”.

Resto in attesa di notizie.

Ulderico Nisticò